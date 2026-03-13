各地晴到多雲！13縣市低溫下探10度 周末回溫日夜溫差大

氣象署今天針對台中以北、宜蘭及花蓮等13縣市發布低溫特報，提醒留意入夜至明晨局部地區出現10度以下低溫；明天及15日各地為晴到多雲、逐日回溫，但日夜溫差大。

中央氣象署今天下午發布低溫特報，大陸冷氣團及輻射冷卻影響，夜晚及清晨氣溫明顯偏低，今晚至明天清晨台中以北、南投、雲林至高雄、宜蘭及花蓮等13縣市，局部地區留意攝氏10度以下氣溫。

氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，從明天至19日期間，水氣都算少；其中明天及15日東北風開始減弱，16日、17日轉偏東風，18日、19日轉東南風。

黃恩鴻表示，明天白天各地都是晴到多雲，白天溫暖、早晚冷，清晨有輻射冷卻，日夜溫差大。他提到，15日天氣相近，但東北部水氣略多，有零星短暫雨。

黃恩鴻說，16日、17日基隆北海岸、東半部地區、大台北山區、恆春半島有零星短暫雨，其他地區都是晴到多雲；18日、19日各地晴到多雲，僅花東、恆春半島有零星短暫雨。

未來天氣變化較大的時間點，將出現在20日，黃恩鴻指出，東北季風增強，桃園以北、東半部地區、恆春半島有局部短暫雨，竹苗山區有零星短暫雨，其他地區是多雲到晴。

在氣溫部分，黃恩鴻表示，明天逐日回升，高溫21至24度，15日為22至25度，南部地區可能還會再高2度。他提醒，明天清晨因有冷空氣，加上輻射冷卻作用影響，中部以北、宜蘭、花蓮低溫11至13度，南部、台東約15至17度，另針對局部地區發布低溫特報，留意出現10度以下低溫。

他並表示，15日中部以北、宜蘭低溫慢慢回升到12至15度，南部、花東約16至18度。16日至19日低溫相近，各地約15至17度，高溫約24至26度。