各地晴到多雲！13縣市低溫下探10度 周末回溫日夜溫差大

中央社／ 台北13日電
氣象署今天針對台中以北、宜蘭及花蓮等13縣市發布低溫特報，提醒留意入夜至明晨局部地區出現10度以下低溫。 聯合報資料照片
氣象署今天針對台中以北、宜蘭及花蓮等13縣市發布低溫特報，提醒留意入夜至明晨局部地區出現10度以下低溫；明天及15日各地為晴到多雲、逐日回溫，但日夜溫差大。

中央氣象署今天下午發布低溫特報，大陸冷氣團及輻射冷卻影響，夜晚及清晨氣溫明顯偏低，今晚至明天清晨台中以北、南投、雲林至高雄、宜蘭及花蓮等13縣市，局部地區留意攝氏10度以下氣溫。

氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，從明天至19日期間，水氣都算少；其中明天及15日東北風開始減弱，16日、17日轉偏東風，18日、19日轉東南風。

黃恩鴻表示，明天白天各地都是晴到多雲，白天溫暖、早晚冷，清晨有輻射冷卻，日夜溫差大。他提到，15日天氣相近，但東北部水氣略多，有零星短暫雨。

黃恩鴻說，16日、17日基隆北海岸、東半部地區、大台北山區、恆春半島有零星短暫雨，其他地區都是晴到多雲；18日、19日各地晴到多雲，僅花東、恆春半島有零星短暫雨。

未來天氣變化較大的時間點，將出現在20日，黃恩鴻指出，東北季風增強，桃園以北、東半部地區、恆春半島有局部短暫雨，竹苗山區有零星短暫雨，其他地區是多雲到晴。

在氣溫部分，黃恩鴻表示，明天逐日回升，高溫21至24度，15日為22至25度，南部地區可能還會再高2度。他提醒，明天清晨因有冷空氣，加上輻射冷卻作用影響，中部以北、宜蘭、花蓮低溫11至13度，南部、台東約15至17度，另針對局部地區發布低溫特報，留意出現10度以下低溫。

他並表示，15日中部以北、宜蘭低溫慢慢回升到12至15度，南部、花東約16至18度。16日至19日低溫相近，各地約15至17度，高溫約24至26度。

東北季風 氣溫

樺加沙、鳳凰入列！世界氣象組織拍板 8颱風除名原因曝光

世界氣象組織討論決定，共有8個颱風名稱除名，其中包括去年對花蓮造成重大災情的樺加沙，以及去年曾登陸台灣的鳳凰

早晚像冬天、中午像夏天？達人建議「居家4招」應對日夜溫差

近期天氣變化明顯，不少民眾都有「早晚像冬天、中午像夏天」的感受，部分地區日夜溫差甚至可能超過10度。忽冷忽熱的氣候型態，不只讓穿衣變得困難，也讓不少人出現睡不好、衣物潮濕或室內悶冷等困擾。

冷氣團+輻射冷卻雙重影響 高雄以北今晨急凍 專家示警強風威脅

大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今晨至上午高雄以北、宜蘭及花蓮局部地區有10度左右氣溫發生的機率，中央氣象署發布低溫特報。根據氣象署觀測資料，今天平地最低溫為雲林縣古坑鄉7.1度，其次是桃園市大溪區、新北市石碇區都只有8.0度，南投縣名間鄉也只有8.1度。

消基會檢測25件市售泥膜 1件重金屬砷過量

泥狀清潔面膜是受歡迎的臉部清潔產品，因使用礦物原料，可能含有重金屬，消費者文教基金會抽檢25件市售泥膜，其中有1件重金屬...

「全家」響應穆斯林開齋節 攜國發會、資誠永續啟動在地引路示範計畫

根據調查，全球穆斯林人口占比已達1/4，台灣穆斯林族群亦已突破30萬人，其中包含大量印尼籍移工與新住民，形成具規模的新興消費族群，更帶動清真商品與友善服務需求持續成長。全家便利商店持續深化移工友善服務，值此穆斯林年度重要節慶開齋節之際，今日（3月13日）宣布攜手國發會、資誠永續與One-Forty啟動「地方創生×多元共融」示範計畫，與基隆、桃園地方創生青年團隊，共同促進文化共融。

