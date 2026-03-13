我國飲食指南草案下修「乳品建議攝取量」惹議 石崇良：將持續討論調整

快訊

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導
衛福部國健署近日預告新版每日飲食指南草案，將乳品建議攝取量從每日1.5至2杯調降至1杯約240毫升，引發乳業協會抗議。 示意圖／AI生成
衛福部國健署近日預告新版每日飲食指南草案，將乳品建議攝取量從每日1.5至2杯調降至1杯約240毫升，引發乳業協會抗議。 示意圖／AI生成

衛福部國健署近日預告新版每日飲食指南草案，將乳品建議攝取量從每日1.5至2杯調降至1杯約240毫升，引發乳業協會抗議。衛福部長石崇良說，國人攝取逐漸多元化，在與專家討論下才會分散攝取來源，但仍要考慮到各個年齡層，已經請國健署在蒐集更多的資料，再跟專家討論，後續會再進行調整。

國健署今年3月2日更新的每日飲食指南手冊草案，全穀雜糧類、豆魚蛋肉類、乳品類、蔬菜類、水果類、油脂與堅果種子類六大類食物中，唯一被調降攝取量的只有乳品。

中華民國乳業協會理事長徐濟泰表示，每日飲食指南手冊乳品類首行大標就寫出國人多鈣質攝取不足，應注意乳品攝取， 內文提及乳品類食物為鈣質主要來源，每日攝取1至2杯乳品是最容易滿足鈣質需求的方法，並提到乳品類確實為國人重要的鈣質來源，然而7歲以上國人每天乳製品卻喝不到1杯。

石崇良表示，牛奶一向是很重要的蛋白質、鈣質來源，過去營養指引中也都會納入牛奶，國人攝取逐漸多元化，在與專家討論下才會分散攝取來源，但仍要考慮到各個年齡層所需不同，已經請國健署在蒐集更多的資料，再跟專家討論，後續會再進行調整，訂定不同的搭配及攝取建議。

