人工心臟「因沛樂」灌流卡匣疑有風險 專家曝使用率低、影響小

人工心臟醫材「因沛樂心室支持系統」原廠近期通報衛福部食藥署，內附第一代灌流卡匣恐導致血液動力喪失，幫浦停止運轉，恐釀病人死亡。振興醫院院長、心臟科醫師魏崢表示，這類人工心臟主要是短期使用，臨床上使用率不高，加上有第二代的人工心臟問世，現階段多採二代人工心臟，而曾接受過人工心臟手術的患者，也不需恐慌。

因沛樂心室支持系統搭配使用的「第一代灌流卡匣」，有灌流液滲透風險，恐導致幫浦意外停止運轉，國內受影響產品共102個，影響19家醫療院所，不過，截至目前尚未接到不良事件通報。

魏崢說，這款人工心臟主要是在進行心導管檢查或心臟支架手術時，對於心臟功能較差或手術風險較高的患者，先暫時裝設作為輔助，幫助降低手術過程中，心肌缺氧或循環不穩定的風險。這款醫材與部分需要長期植入、甚至可能使用多年之久的心臟輔助設備不同，短期使用時間可從幾個小時到數天不等，因此放置於心臟的使用時間不高。

魏崢表示，由於臨床上使用頻率其實並不高，大多數接受心導管或支架手術的患者，通常可直接進行手術，只有在心臟功能較差或評估手術風險較高時，才會考慮使用此類輔助裝置，因此並不常見。

魏崢說，若裝置真的出現問題，多半會在使用當下或醫療現場即可察覺並立即處理，以院內經驗為例，目前內科團隊過去曾使用過三例第一代裝置，均未發生相關問題，且目前相關設備已發展至第二代產品，目前幾乎沒有患者需要長時間留置，因此不必過度憂慮。