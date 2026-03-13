台灣旅遊與商務需求旺 新航5月底前每週增4航班

因應台灣旅遊與商務需求持續穩健成長，新加坡航空今天表示，今年2月至5月間，新加坡—台北航線每週加開4航班，展現對台灣市場的信心，期盼為旅客帶來更便利與彈性的選擇。

去年7月接任新加坡航空台灣分公司總經理的歐陽漢源今天對媒體表示，過去一年台灣市場旅遊與商務需求持續穩健成長，也為公司帶來正向成果。

因應市場需求，歐陽漢源表示，今年2月至5月間，新加坡—台北航線每週加開4航班，也讓飛往台北的航班總數增至每週18班，展現對台灣市場的信心，期盼為旅客帶來更便利與彈性的選擇，未來也將持續深耕台灣市場。

新加坡航空北亞區副總裁李錫榮指出，新航的品牌承諾建立在3大支柱，包括卓越服務、優質產品與便捷的航網，這些年來持續在這3個面向積極投入與投資。

李錫榮表示，目前新航集團客運航線已涵蓋約37個國家地區、約136個航點，將持續優化航網佈局，強化歐洲及亞洲航線，並靈活調整運能，以回應市場需求。

根據新航公布的其他增班計畫，自今年1月起增班可倫坡（斯里蘭卡）的航班至每週10班；在2026年北半球夏季班表（3月29日至10月24日）期間，新航將於每日飛往杜拜的航班上部署A380客機，並增加飛往曼谷（泰國）、巴塞隆納（西班牙）、凱恩斯（澳洲）、泗水（印尼）及仰光（緬甸）的航班班次，但所有航班皆須視主管機關批准情況而定。

隨著新航波音737-800NG機隊全面退役，新航表示，所有機型上皆提供可全平躺商務艙座椅，以及免費機上Wi-Fi與椅背上的機上娛樂系統。

此外，新航今年也將升級飛行體驗，新航表示，包括全新KrisWorld機上娛樂系統、餐飲選擇的升級、全新的過夜包，以及其他機上服務項目，還計劃在長程機隊逐步導入高速低軌衛星連線服務，以提升機上Wi-Fi體驗，持續實現強化飛行體驗的承諾。