勞動部「工作生活平衡獎」優良企業表揚 即起開放報名

現代人愈來愈看重工作與生活平衡，勞動部每兩年舉辦「工作生活平衡獎」優良企業表揚，今年首度依人數規模、資本額區分大型企業組、中小企業組，更新設立創意主題獎項，凡致力推動「彈性工時」、「友善家庭」、「員工關懷」的友善企業，即起就可報名徵選。

勞動部勞動福祉退休司司長黃維琛說，營造工作與生活平衡的友善職場，已成為企業攬才與留才的關鍵競爭力，本屆表揚評選的措施為2024至2025年間企業推動友善員工的措施與成果，邀請優質好頭家響應參選「工作生活平衡獎」，帶動更多企業善盡社會責任。

他指出，本次表揚首度創設「大型企業組」及「中小企業組」，依據企業人數規模分組審查，廣徵不同規模企業在「彈性工作」、「友善家庭」及「員工關懷」等三個類別的績優範例與創意措施。除此，今年也特別增設創意主題獎項，若企業端出結合自身產業特色、別出心裁的措施來照顧員工，勞動部就會頒給創意主題獎。

黃維琛表示，本次表揚項目分為「彈性工作」、「友善家庭」及「員工關懷」等三大類別，企業可擇一或多類別參加，獲選企業將由勞動部頒發獎座、二萬元等值獎勵品，並授權使用工作生活平衡獲獎面向的電子標章，企業可將標章運用於網站、名片及廣宣品，提升企業友善形象。

2026年「工作生活平衡獎」優良企業表揚，受理報名期間至4月30日止，評選面向、評選標準及參選方式等資訊可至活動網站瀏覽查詢（https://www.balance2026.com）， 或洽工作生活平衡獎諮詢專線：02-2557-5258。