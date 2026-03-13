葉蟎、薊馬侵害雲林蒜田 農業部：啟動病蟲害防治輔導

快訊

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
國產大蒜3月下旬進入盛產期，但雲林蒜農發現疑有病蟲害，農業部啟動相關病蟲害防治輔導與產銷調節措施。聯合報系資料照片
國產大蒜3月下旬進入盛產期，但雲林蒜農發現疑有病蟲害，農業部啟動相關病蟲害防治輔導與產銷調節措施。聯合報系資料照片

國產大蒜陸續採收，3月下旬進入盛產期，但近日雲林縣蒜農發現葉部黃化，疑與病蟲害有關，藍委要求中央啟動保價收購，保障農民收益。對此，農業部回應，病蟲害與田間管理密切相關，依規不屬天然災害救助範圍，為降低病蟲害對農作物的影響，農糧署已啟動相關病蟲害防治輔導與產銷調節措施。

雲林縣蒜農近期發現葉部黃化，疑與病蟲害有關，立委張嘉郡、丁學忠昨會勘並表示，因病蟲害未列入農作物天然災害補助範疇，呼籲中央針對病蟲害防治給予專業指導，更要評估即時啟動保價收購機制，保障農民基本收益。

農業部說明，依據「農業天然災害救助辦法」第4條規定，天然災害是指因颱風、焚風、龍捲風、豪雨、霪雨、冰雹、寒流、旱災或地震等不可抗力因素所造成的災害，近期雲林沿海等大蒜產區因氣候冷熱乾濕交替，導致部分田區發生葉蟎（紅蜘蛛）、薊馬及黑腐病等病蟲害，此類病蟲害發生程度與農民的田間栽培管理技術有高度相關，不屬於不可抗力之天然災害，因此，依法無法納入天然災害現金救助範圍。

農業部表示，為協助農民正確用藥與改善防治技術，農糧署及台南區農業改良場已會同植物醫師等相關專家，前往受災產區進行田間管理指導，協助農民降低病蟲害對大蒜結球生長的影響。

