648片白磁磚拼出14公尺巨作 李芳妤奪中國信託當代繪畫獎首獎

聯合報／ 記者楊惠琪／台北即時報導
藝術家李芳妤以台灣建築常見的白磁磚為媒材，拼貼成長達14公尺的巨幅藝術創作，獲得首獎80萬元獎金。記者葉信菉／攝影
由中國信託文教基金會主辦的第三屆「中國信託當代繪畫獎」，今（13）日下午在關渡美術館舉行展覽開幕暨頒獎典禮。今年共有19件得獎作品，從632件參賽作品中脫穎而出。首獎由藝術家李芳妤奪得，她以台灣建築常見的白磁磚為媒材，拼貼成長達14公尺的巨幅藝術創作，抱回80萬元獎金。

中信文教基金會表示，本屆共有632件作品參與徵件，創作者以各具特色的創作語彙，展現當代繪畫的多元樣貌。李芳妤作品〈白磁磚、花、縫隙〉以648片白磁磚拼貼成巨幅作品，獲首獎與80萬元獎金；另有3件優選作品，分別為張皓宇〈從水開始……接著一場模擬的敘事〉、黃冠鈞〈在與不在場的空間〉、黃嘉寧〈仙人掌塊（猴尾柱）〉，各獲40萬元獎金。

台北市文化局長蔡詩萍出席頒獎典禮並參觀得獎作品。他表示，對首獎作品以磁磚作為創作媒材感到相當驚艷，從中看見藝術家內在的創作情感與觀察，也展現與時俱進的藝術視角。他並肯定中信文教基金會長期投入當代繪畫與藝術人才培育的努力。

中國信託文教基金會董事長馮寄台表示，基金會透過「徵件」、「展覽」與「典藏」三個面向，有系統地支持藝術創作者。除在關渡美術館舉辦為期三個月的展覽外，歷屆得獎作品也典藏於中信金融園區總部，讓藝術作品不只停留在畫廊或美術館，也能走進更多人的日常生活。

展覽現場最吸睛的作品，莫過於李芳妤以648片白磁磚拼貼而成、長達14公尺的巨幅創作，橫跨整面展牆。她表示，自己的創作理念是「打破規律的狀態」。在創作過程中，她特別享受「大」帶來的各種困擾，必須克服作品存放空間與運輸等難題，「因為這樣的創作，不只是規律去做之前做的事，而是重新面對新挑戰。」

「中國信託當代繪畫獎」是全台唯一聚焦「當代繪畫」的藝術獎項，總獎金200萬元，致力扶植具潛力的中青代藝術家，每兩年舉辦一次。本屆共19件作品獲獎與入選，即日起至6月14日於國立台北藝術大學關渡美術館展出。

中國信託文教基金會董事長馮寄台（左）頒發首獎80萬元獎金給藝術家李芳妤（右）。記者葉信菉／攝影
中國信託文教基金會董事長馮寄台（左）頒發首獎80萬元獎金給藝術家李芳妤（右）。記者葉信菉／攝影
