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上班族腦年齡亮紅燈？找回活力思緒 5 大對策！日常保養：從「第一瓶」鷄精開始

聯合線上／ 曾俊林

圖／白蘭氏 提供
圖／白蘭氏 提供

文章畫重點：

👉 高壓生活小心「思緒疲勞」找上門：你該認識的「腦年齡檢測」

👉 活力思緒保養5解方：「肌肽」成關鍵營養

👉 「肌肽」是什麼？白蘭氏鷄精獲92%消費者齊喊：真的有用！

👉 人生的第一瓶鷄精！由白蘭氏幫你買單

一醒來就得面對成堆的待辦公事，當腦力激盪成為日常，回過神才發現莫名疲憊感襲來，反應變慢怎麼辦? 這不是身體老化，而是思緒過度疲勞了！根據多項臨床研究結果，補充白蘭氏鷄精內的獨門營養素「肌肽」可以是箇中關鍵。為了鼓勵大眾建立思緒保養的觀念，白蘭氏特別發起應援計畫，幫消費者買單人生的第一瓶鷄精。

高壓生活小心「思緒疲勞」找上門：你該認識的「腦年齡檢測」

現代人長時間處於高壓、多工與資訊爆量的環境，大腦需要消耗大量能量，當代謝產物無法有效清理，長期累積就可能造成「思緒疲勞」，根據過去相關調查發現，上班族腦年齡比實際年齡老*！常見表現包括：思緒卡頓、專注力下降、反應力變差，這也反映在「腦年齡」的量測結果上。

「腦年齡」實際上可以透過檢測方式得知，若得出的「腦年齡」比實際年齡更高，通常代表大腦老化速度較快，容易產生上述負面影響。

除了到診間尋求專業醫療評估外，建議也可以嘗試使用線上自我檢測工具，例如CogMate™腦年齡測驗等，初估自己的腦健康狀態。

圖／白蘭氏 提供
圖／白蘭氏 提供

活力思緒保養5解方：「肌肽」成關鍵成分

上班想要維持正常表現，擺脫明明沒做什麼卻很累的疲勞感？提供5大解方，幫助維持專注反應力、迎回活力思緒：

1.規律運動：每週至少3次、每次30分鐘中等強度運動，有助促進循環與代謝。

2.「地中海」飲食型態：近年興起的地中海飲食型態，可根據台灣飲食文化調整成「台灣版」，例如將橄欖油改成苦茶油；紅酒改為綠茶等，因地制宜好好注意飲食習慣，就有很大助益

3.維持學習與心智活動：學習新事物、接觸陌生領域，並與人維持社交互動，有助活絡思緒與思考彈性。

4.控制三高與調整作息：戒菸酒、降低血管風險因子，並維持良好睡眠品質，讓記憶固化，對於打造每日思緒清晰狀態很重要。

5.「肌肽」成關鍵營養：日常思緒運作就會讓身體代謝廢物，建議補充關鍵成分－「肌肽」，能幫助降低身體與思緒反應在疲勞狀態下的負擔，思緒更清晰，不只有體力上的支持，也能提升專注反應力的表現。

「肌肽」是什麼？白蘭氏鷄精獲92%消費者認同：真的有用！

5大解方中，首要提及的就是關鍵成分－「肌肽proplus」的補充，有助於維持思緒清晰及靈活的專注反應力。肌肽為一種兩種胺基酸結合的胜肽，存在於動物性食物如肉類、海鮮等，但想從肉類中攝取足量肌肽，要吃的量可不少，同時也會攝取過多脂肪等額外負擔。

因此建議上班族選擇飲用含有「肌肽proplus」的白蘭氏鷄精，既方便又能高效補充肌肽。作為不少上班族熟悉的品牌，白蘭氏鷄精除了含有肌肽，更強調0脂肪、0膽固醇，不添加防腐劑與人工色素，擁有健康食品抗疲勞標章；小小一瓶不到70ml，卻含有5.4g蛋白質，方便在早晨快速補充。此外有92%消費者連續飲用10天，認同體力與專注反應力提升有感。對於長時間高效運轉的現代人而言，補充白蘭氏鷄精不只是一種晨間儀式，更為思緒充飽電。

踏出思緒保養第一步：白蘭氏雞精與你一起啟動好狀態

為了讓更多上班族體驗思緒清晰的好狀態，白蘭氏現正推出「第一瓶鷄精，白蘭氏買單」官方活動。只要到實體通路購買白蘭氏鷄精，並於白蘭氏Brand's官方LINE登錄發票，即可獲得等值LINE POINTS回饋*！沒嘗試過沒關係，人生的第一瓶鷄精，白蘭氏幫你買單；別再猶豫，快點開始體驗好狀態！

「第一瓶鷄精，白蘭氏買單」活動辦法：

• 本活動每人限參加一次，僅可擇一方案參加，完成兌換後即視為已使用活動資格

• LINE POINTS 數量有限，送完為止

方案一

至便利商店（ 711／全家／萊爾富／OK）購買白蘭氏鷄精 68ml 1入，完成發票登錄並通過審核，即可獲得：LINE POINTS 49點 或 79點（依發票金額為準，最多贈送79點）

方案二

至指定通路（超市／量販店／藥局／傳統連鎖超市／線上通路等），單筆購買白蘭氏鷄精滿 NT$200 元，完成發票登錄並通過審核，即可獲得：LINE POINTS 200點（依發票金額為準，最多贈送200點）

立即登錄

活動辦法

📌 發票審核時間：約 7–14 個工作天

📌發票開立日期須為 2026/3/9（含）之後，2026/3/8（含）以前開立之發票恕不列入本活動累點資格。

📌白蘭氏鷄精不包含冬蟲夏草鷄精系列、學進鷄精系列、關鍵活躍鷄精系列、萃雞精系列、法式清湯鷄湯精華飲系列

圖／白蘭氏 提供
圖／白蘭氏 提供

*資料來源：https://www.beyondgroup.com.tw/case-view2.php?sn=24
*2026/1-2026/2 Mobile01 百人試飲體驗問卷調查
*Benton D and Young HA. Current Topics in Nutraceutical Research. 2015;13(2):61-7
*本產品無法取代醫療行為，因個人體質、飲食及生活習慣不同，食用後的感受可能有所差異。

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