快訊

中央社／ 台北13日電
38歲男子吃完蝦類海鮮大餐後，皮膚潮紅、搔癢還頭暈，就醫抽血發現出現急性腎損傷。 示意圖／AI生成

38歲男子吃完蝦類海鮮大餐後，皮膚潮紅、搔癢還頭暈，就醫抽血發現出現急性腎損傷。醫師提醒，高普林、高蛋白飲食，不只容易誘發痛風，更會讓尿毒素大量累積，造成排毒負擔。

耕莘醫院腎臟科醫師侯羿州透過新聞稿指出，近期收治一名38歲男性，在吃完蝦類海鮮大餐後，突然全身皮膚潮紅、搔癢，並伴隨頭暈症狀緊急就醫。

由於這名男子過去有痛風、高血脂病史，家庭成員也有人罹患慢性腎病，醫院為他安排抽血詳細檢查，赫然發現他曾出現急性腎損傷（AKI），尿酸濃度一度飆高至9.8mg/dL（男性標準值3.4至7.0），體內尿毒素「硫酸吲哚酚」數值，也明顯上升達3.23μg/mL（標準值為小於2.233）。

侯羿州說明，「硫酸吲哚酚」是蛋白質代謝後產生的一種尿毒素，一旦腎功能下降，會極難排出，宛如累積在體內的「化學垃圾」，將進一步加劇腎臟損傷。經藥物治療、嚴格控管蛋白質攝取，這名患者腎功能已趨於穩定，腎絲球過濾率未再持續惡化。

侯羿州指出，腎臟健康與飲食習慣息息相關，高普林食物如海鮮、內臟，以及過量蛋白質攝取，不只容易誘發痛風，更會讓尿毒素、尿酸大量累積，直接加重身體排毒負擔。

「台灣慢性腎臟病臨床指引」2025年更新版提及，全台20歲以上、患有第3至5期慢性腎病的民眾約150萬人，但只有1成患者知曉自身病情。

衛生福利部國民健康署統計指出，40歲以上有三高民眾中，每5人就有1人腎功能異常，其中高血糖患者異常率近2成，若長期使用非類固醇抗發炎藥（NSAID）習慣，風險更提升至2.94倍。

侯羿州提醒，吸菸、肥胖、心血管疾病皆是腎臟病的隱形助燃劑，民眾平時除了留意尿液泡泡、水腫等症狀；也可善用30歲以上的成人預防保健服務。此外，可搭配硫酸吲哚酚精準檢測，透過了解體內此尿毒素水準，輔助評估腎功能，在病程初期築起防護牆，盡早避免步入洗腎的階段。

心血管疾病 飲食習慣 腎功能

男子吃蝦搔癢頭暈 抽血驚見「急性腎損傷」醫提醒1類飲食要留意

