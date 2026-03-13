中東局勢推升油價！國籍航空燃油附加費最快4月調漲

中東局勢不穩，連帶導致燃料價格飆升，國泰航空宣布，從18日起調漲燃油附加費，短中長程都漲了一倍。國籍航空部分目前國際線燃油附加費雖未調整，但據掌握都已蠢蠢欲動，最快可能4月就會調整。國內線也受油價、燃油波動影響，但因國內線票價有天花板限制，業者成本粗估每月支出多百萬以上。

依據我國《民用航空法》及《航空客貨運價管理辦法規定》，國際航線客運燃油附加費屬運價之一部分，航空公司應於收取前報請本局轉報交通部備查，此票價管理方式，亦符合國際潮流趨勢。目前國籍航空公司國際航線客運燃油附加費收取標準，係依據中油公司國際航空燃油公告牌價變化而隨之調整。民航局於每月月初均會就中油公司國際航空燃油公告牌價與國籍航空公司所收取之客運燃油附加費加以檢視，民航局也要求航空公司於收取或調整燃油附加費時應依規定陳報外，並應事先將相關資訊於航空公司網站或以適當方式公告週知，以讓消費者於購票前即能充分瞭解，俾確保消費者權益。

據掌握，由於航空燃油漲價，有國籍航空目前已提報調漲燃油附加費給民航局，估計最快4月初依中油公告航空燃油售價，再調整燃油附加費金額，推估實施日期大約7日前後開始。

不過鄰近的香港航空、國泰航空都已迅速宣布調漲燃油附加費已反應成本，不具名的航空業者指出，過去香港的做法也跟台灣一樣，都需要提報送審，可國際情勢變動快速，衝擊油價波動，市場反應就要快，疫情後香港官方針對相關規範已有調整，授權航空公司自行處理，台灣依舊只能等官方審核。

業者指出，國際機票價格勢必會因燃油、油價調漲而調漲，但更辛苦的是經營國內線的航空業者，國內線機票要調整燃油附加費，必須連續2個月平均價格達調漲門檻；國內線機票油價要調整，也要符合中油公告之國內航空燃油連續3個月平均價格達到調漲門檻，才會觸發調整機制，且依據國內航線票價調整規定，全額票價的變動係參照中油公司每月1日公告之航空燃油價格，當連續3個月之平均油價達到調整門檻時，即適用該油價級距對應之運價，並於報請主管機關備查日之第30日起生效實施。

業者推估，當中油公告油價漲1元時，航空業成本支出粗估每月支出多百萬以上。