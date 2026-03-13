快訊

三大法人再提款672億！台股震盪625點 3月來大砍6409億

嚴重低估伊朗封鎖荷莫茲海峽意願 CNN：川普小圈子決策釀禍

4G釘子戶守住！中華電信「神級低價方案」確定終結：不會再有了

中東局勢推升油價！國籍航空燃油附加費最快4月調漲

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
中東局勢不穩，連帶導致燃料價格飆升，國泰航空宣布，從18日起調漲燃油附加費，短中長程都漲了一倍。 記者黃仲明／攝影
中東局勢不穩，連帶導致燃料價格飆升，國泰航空宣布，從18日起調漲燃油附加費，短中長程都漲了一倍。 記者黃仲明／攝影

中東局勢不穩，連帶導致燃料價格飆升，國泰航空宣布，從18日起調漲燃油附加費，短中長程都漲了一倍。國籍航空部分目前國際線燃油附加費雖未調整，但據掌握都已蠢蠢欲動，最快可能4月就會調整。國內線也受油價、燃油波動影響，但因國內線票價有天花板限制，業者成本粗估每月支出多百萬以上。

依據我國《民用航空法》及《航空客貨運價管理辦法規定》，國際航線客運燃油附加費屬運價之一部分，航空公司應於收取前報請本局轉報交通部備查，此票價管理方式，亦符合國際潮流趨勢。目前國籍航空公司國際航線客運燃油附加費收取標準，係依據中油公司國際航空燃油公告牌價變化而隨之調整。民航局於每月月初均會就中油公司國際航空燃油公告牌價與國籍航空公司所收取之客運燃油附加費加以檢視，民航局也要求航空公司於收取或調整燃油附加費時應依規定陳報外，並應事先將相關資訊於航空公司網站或以適當方式公告週知，以讓消費者於購票前即能充分瞭解，俾確保消費者權益。

據掌握，由於航空燃油漲價，有國籍航空目前已提報調漲燃油附加費給民航局，估計最快4月初依中油公告航空燃油售價，再調整燃油附加費金額，推估實施日期大約7日前後開始。

不過鄰近的香港航空、國泰航空都已迅速宣布調漲燃油附加費已反應成本，不具名的航空業者指出，過去香港的做法也跟台灣一樣，都需要提報送審，可國際情勢變動快速，衝擊油價波動，市場反應就要快，疫情後香港官方針對相關規範已有調整，授權航空公司自行處理，台灣依舊只能等官方審核。

業者指出，國際機票價格勢必會因燃油、油價調漲而調漲，但更辛苦的是經營國內線的航空業者，國內線機票要調整燃油附加費，必須連續2個月平均價格達調漲門檻；國內線機票油價要調整，也要符合中油公告之國內航空燃油連續3個月平均價格達到調漲門檻，才會觸發調整機制，且依據國內航線票價調整規定，全額票價的變動係參照中油公司每月1日公告之航空燃油價格，當連續3個月之平均油價達到調整門檻時，即適用該油價級距對應之運價，並於報請主管機關備查日之第30日起生效實施。

業者推估，當中油公告油價漲1元時，航空業成本支出粗估每月支出多百萬以上。

國泰航空 國籍航空

延伸閱讀

國泰商務艙91萬惹議！美伊戰爭下機票恐漲30% 專家：要訂趁早

受戰爭影響航空油價翻倍 國泰航空宣布調漲客運燃油附加費

中東戰爭催升油價 附加燃油費恐調漲？我國籍航空：持續觀察

中東戰火提高燃料成本…國泰航空調漲燃油附加費 長程來回增約4732元

相關新聞

1、2月出生率仍「非常低迷」 石崇良曝今年原有計畫 苦於立院未審預算

今年2月新生兒僅6523人，恐創單月新低記錄，除跌破7000人大關，較去年同月少了3成7。婦產科醫學會預估，今年新生兒人數應不到9萬，比去年少1萬多人，少子化影響持續擴大。衛福部長石崇良表示，原訂今年有少子女化對策行動2.0計畫，很可惜立法院沒有審查預算，所以部分項目至今未能推動。

最重恐釀死！人工心臟灌流卡匣瑕疵 食藥署曝引進102個、影響19家醫院

心室支持系統俗稱「人工心臟」，可用於治療心肌梗塞等末期心臟衰竭病人，以機械方式將血液輸送至病人全身，近期一項常見人工心臟醫材「因沛樂心室支持系統」原廠通報衛福部食藥署，內附第一代灌流卡匣恐導致血液動力喪失，幫浦停止運轉，恐釀病人死亡。全台共有19家醫院使用該產品，食藥署將其列為消費紅綠燈「紅燈」示警。

又見私密影像外流…盜版AV網站遭封後又上架 石崇良：再上架就再封

盜版成人AV平台「MissAV」為不少台灣網友常透過該網站觀看相關影音內容，不過今年3月11日中午起，陸續有網友發現網站無法開啟，頁面顯示「此網域已遭新北市政府封鎖」，經了解因有人通報影片遭外流，不過僅一天就恢復。衛福部長石崇良表示，針對境外網站目前僅能封鎖，後續朝找數發部研究如何執行會更有效果。

冷氣團+輻射冷卻雙重影響 高雄以北今晨急凍 專家示警強風威脅

大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今晨至上午高雄以北、宜蘭及花蓮局部地區有10度左右氣溫發生的機率，中央氣象署發布低溫特報。根據氣象署觀測資料，今天平地最低溫為雲林縣古坑鄉7.1度，其次是桃園市大溪區、新北市石碇區都只有8.0度，南投縣名間鄉也只有8.1度。

不靠藥物也能瘦！營養師點名5種「天然瘦瘦針」食材：讓你飽到天靈蓋

近年「瘦瘦針」、「猛健樂」等減重療程席捲全球，若不想依賴藥物輔助，也有其他更健康的選擇。

中東局勢推升油價！國籍航空燃油附加費最快4月調漲

中東局勢不穩，連帶導致燃料價格飆升，國泰航空宣布，從18日起調漲燃油附加費，短中長程都漲了一倍。國籍航空部分目前國際線燃油附加費雖未調整，但據掌握都已蠢蠢欲動，最快可能4月就會調整。國內線也受油價、燃油波動影響，但因國內線票價有天花板限制，業者成本粗估每月支出多百萬以上。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。