聯合報／ 記者翁唯真／台北報導
知名成人平台「MissAV」遭封，經了解因有人通報影片遭外流，不過僅一天就恢復。衛福部長石崇良表示，針對境外網站目前僅能封鎖，後續朝找數發部研究如何執行會更有效果。記者翁唯真／攝影
知名成人平台「MissAV」遭封，經了解因有人通報影片遭外流，不過僅一天就恢復。衛福部長石崇良表示，針對境外網站目前僅能封鎖，後續朝找數發部研究如何執行會更有效果。記者翁唯真／攝影

盜版成人AV平台「MissAV」為不少台灣網友常透過該網站觀看相關影音內容，不過今年3月11日中午起，陸續有網友發現網站無法開啟，頁面顯示「此網域已遭新北市政府封鎖」，經了解因有人通報影片遭外流，不過僅一天就恢復。衛福部長石崇良表示，針對境外網站目前僅能封鎖，後續朝找數發部研究如何執行會更有效果。

有民眾通報私人影片未經同意遭隨意散布在成人平台，石崇良今出席「2026台灣生技醫療論壇」活動時回應，現在這些新興媒體增加在管理上確實有他的難度，不過目前部內性影像中心，只要一接收到通報，政府會透過「iWIN網路內容防護機構」要求封鎖相關網站，若封鎖之後仍重新上架，則會持續通報甚至加重處分等作為。

至於是不是真的有收到民眾申訴，石崇良說，據了解確實有收到民眾申訴。而網站設於境外，目前仍以封鎖方式持續處理，未來若有需要，也會與數位發展部共同研究，研究如何執行會更有效果。

平台 數位發展部 網站 石崇良

1、2月出生率仍「非常低迷」 石崇良曝今年原有計畫 苦於立院未審預算

今年2月新生兒僅6523人，恐創單月新低記錄，除跌破7000人大關，較去年同月少了3成7。婦產科醫學會預估，今年新生兒人數應不到9萬，比去年少1萬多人，少子化影響持續擴大。衛福部長石崇良表示，原訂今年有少子女化對策行動2.0計畫，很可惜立法院沒有審查預算，所以部分項目至今未能推動。

最重恐釀死！人工心臟灌流卡匣瑕疵 食藥署曝引進102個、影響19家醫院

心室支持系統俗稱「人工心臟」，可用於治療心肌梗塞等末期心臟衰竭病人，以機械方式將血液輸送至病人全身，近期一項常見人工心臟醫材「因沛樂心室支持系統」原廠通報衛福部食藥署，內附第一代灌流卡匣恐導致血液動力喪失，幫浦停止運轉，恐釀病人死亡。全台共有19家醫院使用該產品，食藥署將其列為消費紅綠燈「紅燈」示警。

又見私密影像外流…盜版AV網站遭封後又上架 石崇良：再上架就再封



冷氣團+輻射冷卻雙重影響 高雄以北今晨急凍 專家示警強風威脅

大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今晨至上午高雄以北、宜蘭及花蓮局部地區有10度左右氣溫發生的機率，中央氣象署發布低溫特報。根據氣象署觀測資料，今天平地最低溫為雲林縣古坑鄉7.1度，其次是桃園市大溪區、新北市石碇區都只有8.0度，南投縣名間鄉也只有8.1度。

不靠藥物也能瘦！營養師點名5種「天然瘦瘦針」食材：讓你飽到天靈蓋

近年「瘦瘦針」、「猛健樂」等減重療程席捲全球，若不想依賴藥物輔助，也有其他更健康的選擇。

中東局勢推升油價　國籍航空燃油附加費最快4月調漲

中東局勢不穩，連帶導致燃料價格飆升，國泰航空宣布，從18日起調漲燃油附加費，短中長程都漲了一倍。國籍航空部分目前國際線燃油附加費雖未調整，但據掌握都已蠢蠢欲動，最快可能4月就會調整。國內線也受油價、燃油波動影響，但因國內線票價有天花板限制，業者成本粗估每月支出多百萬以上。

