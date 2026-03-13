又見私密影像外流…盜版AV網站遭封後又上架 石崇良：再上架就再封

盜版成人AV平台「MissAV」為不少台灣網友常透過該網站觀看相關影音內容，不過今年3月11日中午起，陸續有網友發現網站無法開啟，頁面顯示「此網域已遭新北市政府封鎖」，經了解因有人通報影片遭外流，不過僅一天就恢復。衛福部長石崇良表示，針對境外網站目前僅能封鎖，後續朝找數發部研究如何執行會更有效果。

有民眾通報私人影片未經同意遭隨意散布在成人平台，石崇良今出席「2026台灣生技醫療論壇」活動時回應，現在這些新興媒體增加在管理上確實有他的難度，不過目前部內性影像中心，只要一接收到通報，政府會透過「iWIN網路內容防護機構」要求封鎖相關網站，若封鎖之後仍重新上架，則會持續通報甚至加重處分等作為。

至於是不是真的有收到民眾申訴，石崇良說，據了解確實有收到民眾申訴。而網站設於境外，目前仍以封鎖方式持續處理，未來若有需要，也會與數位發展部共同研究，研究如何執行會更有效果。