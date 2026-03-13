盜版AV網封後挑釁重啟 石崇良：獲報就再封

知名盜版AV平台遭新北市府封鎖，隔天重啟還發文挑釁。衛福部長石崇良表示，新興媒體管理確有難度，但只要獲報，就立刻封鎖、甚至加重處分，未來將與數發部研議強化執法效果。

新北市府社會局今天表示，本案為民眾申訴其性影像遭違法散布至某AV平台。在接獲衛生福利部性影像處理中心通知後，立即通知該網站依法於72小時內移除、下架相關影像。

社會局指出，但該網站未依規定時間處理，因此自3月9日起依法通知限制接取，並停止解析該網址的網域。若網站另設新站，影響被害人權益，將主動協助被害人提出申訴，下架違法影像，並依法處理相關案件。

衛福部長石崇良下午出席論壇活動前接受媒體聯訪，他坦言，新興媒體「管理上確有難度」，目前已透過「iWIN網路內容防護機構」執行封鎖措施。

針對網站更換網域「復活」的行為，石崇良強調，「只要一接到通報，我們就會直接去封鎖；如果封鎖之後再上架，我們就再封鎖，甚至加重處分。」

由於該類網站伺服器多設於境外，國內執法單位往往面臨管轄權限制。石崇良表示，目前的執法手段，主要以持續性封鎖為主，但為提升處理效率，未來不排除與數位發展部合作，尋求技術面支援，共同研究如何強化執行效果，讓違法網站無所遁形。

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心呼籲，無論是下載、分享或轉傳兒少或成人未經同意散布的性影像，都涉及刑事責任，切勿以身試法。若不幸遭遇性影像外流，可立即透過衛福部性影像處理中心網站申訴，或撥打113保護專線尋求協助。