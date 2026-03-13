聽新聞
0:00 / 0:00
1、2月出生率仍「非常低迷」 石崇良曝今年原有計畫 苦於立院未審預算
今年2月新生兒僅6523人，恐創單月新低記錄，除跌破7000人大關，較去年同月少了3成7。婦產科醫學會預估，今年新生兒人數應不到9萬，比去年少1萬多人，少子化影響持續擴大。衛福部長石崇良表示，原訂今年有少子女化對策行動2.0計畫，很可惜立法院沒有審查預算，所以部分項目至今未能推動。
內政部戶政司近期公布最新戶口統計，台灣總人口數為2328萬237人，已連續26個月負成長；而2月新生兒為6523人，相較去年同期減少3884人，減幅37.32％，新生兒也較上個月減少2200人，月減25.2％，是有史以來首度單月新生兒人數跌破7000人。
石崇良今出席活動時表示，台灣的出生率低迷已是國安問題，過去行政院有一個少子女化對策行動計畫，本來在今年也有一個2.0的計畫，很可惜是因為立法院沒有審查預算，所以有一些項目也還沒有辦法推動。
不過，因應今年1、2月的出生率持續低迷、沒有起色，行政院長卓榮泰已召集相關的行政團隊，討論相對應的措施，他指出，未來可能會有新的方案，屆時將再和各界報告，不過目前尚未有期程，盡快處理中。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。