1、2月出生率仍「非常低迷」 石崇良曝今年原有計畫 苦於立院未審預算

今年2月新生兒僅6523人，恐創單月新低記錄，除跌破7000人大關，較去年同月少了3成7。婦產科醫學會預估，今年新生兒人數應不到9萬，比去年少1萬多人，少子化影響持續擴大。衛福部長石崇良表示，原訂今年有少子女化對策行動2.0計畫，很可惜立法院沒有審查預算，所以部分項目至今未能推動。

內政部戶政司近期公布最新戶口統計，台灣總人口數為2328萬237人，已連續26個月負成長；而2月新生兒為6523人，相較去年同期減少3884人，減幅37.32％，新生兒也較上個月減少2200人，月減25.2％，是有史以來首度單月新生兒人數跌破7000人。

石崇良今出席活動時表示，台灣的出生率低迷已是國安問題，過去行政院有一個少子女化對策行動計畫，本來在今年也有一個2.0的計畫，很可惜是因為立法院沒有審查預算，所以有一些項目也還沒有辦法推動。

不過，因應今年1、2月的出生率持續低迷、沒有起色，行政院長卓榮泰已召集相關的行政團隊，討論相對應的措施，他指出，未來可能會有新的方案，屆時將再和各界報告，不過目前尚未有期程，盡快處理中。