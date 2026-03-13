快訊

經典賽／LiveBP讓隊友打斷2支球棒 大谷翔平重申「應該不會登板」

趁早搶便宜！國泰商務艙91萬惹議 美伊戰爭下機票恐漲30%

王思佳又出事！稱「在杜拜置產」網戳破謊言

聽新聞
0:00 / 0:00

聯合國NGO CSW70登場 現代婦女基金會辦論壇分享台灣經驗

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
現代婦女基金會於聯合國婦女地位委員會NGO CSW70舉辦實體論壇，分享台灣經驗。左起：主持人王麗容教授、現代婦女基金會董事長潘維剛、國際蘭馨前主席Sharon Fisher、嘉義市長黃敏惠、國際蘭馨交流協會中華民國總會總監施秉慧、現代婦女基金會董事王如玄、現代婦女基金會執行長邱淑華。圖／現代婦女基金會提供
現代婦女基金會於聯合國婦女地位委員會NGO CSW70舉辦實體論壇，分享台灣經驗。左起：主持人王麗容教授、現代婦女基金會董事長潘維剛、國際蘭馨前主席Sharon Fisher、嘉義市長黃敏惠、國際蘭馨交流協會中華民國總會總監施秉慧、現代婦女基金會董事王如玄、現代婦女基金會執行長邱淑華。圖／現代婦女基金會提供

現代婦女基金會主辦、國際蘭馨交流協會中華民國總會協辦的第70屆非政府組織婦女地位委員會（NGO CSW70）實體平行論壇，在美東時間12日上午10時30分於紐約登場，向國際社群分享台灣30多年來的性別暴力防治與司法改革成果，獲現場熱烈回響。現代婦女基金會表示，此次論壇不僅回應CSW70全球議程，更象徵台灣民間社會在國際性別正義對話中的積極角色。

由近200個國家級、國際性非政府組織組成的非政府組織婦女地位委員會（NGO CSW），是在聯合國框架下推動性別平等與女性權益的交流平台，也是台灣婦女參與國際性別政策對話的重要管道。

主辦單位現代婦女基金會，每年提供超過8000名家庭暴力、性侵害與性騷擾被害人整合性支持服務，並於法院端支持近3000件高衝突家庭案件，長期累積完整的司法陪伴、制度協作與政策倡議經驗。此次論壇以「從台灣在地實踐到國際承諾：台灣促進婦女司法可近性的多層次策略」為題，向國際社群分享台灣三十餘年來，在性別暴力防治與司法改革制度上的成果。

論壇主席、現代婦女基金會董事長潘維剛表示，台灣經驗顯示唯有結合法律改革、跨系統合作與第一線實務累積，才能讓形式權利轉化為可被實際行使的正義。國際蘭馨總會前總裁Sharon Fisher也到場分享國際倡議經驗，並推崇現代婦女基金會在台灣婦女司法服務上做出的貢獻。

論壇由台灣大學名譽教授王麗容主持，首位主講人現代婦女基金會董事王如玄以多年立法與訴訟經驗，剖析婦女在家庭暴力與職場性騷擾案件中面臨的結構性障礙，並分享台灣如何透過修法與策略性訴訟推動性別平權；接續由現代婦女基金會執行長邱淑華從實務面分享「以被害人為中心」的友善司法服務模式，透過整合司法機關、政府部門與民間組織資源，將第一線個案經驗轉化為制度改革動能，提升程序保障與實質安全。

第三位主講人為國際蘭馨交流協會台灣專區總監施秉慧，她以2023年台灣#MeToo運動與性騷擾法制改革，說明數位社群如何突破制度與地理限制，成為推動法律修正與公共討論的重要力量。壓軸主講的嘉義市長黃敏惠，則從地方治理層面分享城市如何整合教育、經濟、社福與防暴政策，建構多層次婦女增權體系。

現場氣氛熱烈，不同國家的與會者踴躍提問，肯定台灣在跨系統合作與被害人中心模式上的成熟度與可借鏡性。現代婦女基金會表示，此次論壇不僅回應CSW70全球議程，更象徵台灣民間社會在國際性別正義對話中的積極角色。基金會未來將持續深化國際交流，讓台灣制度創新與實務累積，成為全球推動婦女司法可近性的重要參考。

性別平等 家庭暴力 現代婦女基金會

延伸閱讀

迎戰國際嚴格碳規範！台中舉辦永續論壇 強化地方產業競爭力

聯合國婦女大會期間 黃敏惠紐約分享嘉義女力經驗

相關新聞

別被陽光騙了 台灣凍番薯將再現 粉專示警：明晨之前還有一波低溫

今天全台晴朗，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，白天陽光普照，相當涼爽舒適，但入夜後輻射冷卻效應持續發威，全台灣依舊寒冷，明天清晨之前還有一波低溫，多加保暖禦寒。

未來1周晴朗最冷時刻還沒過 氣象署：明晨因它發威 北部恐普遍9度低溫

未來1周天氣主要都是比較晴朗穩定的天氣，但是中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，今明兩天還是受到大陸冷氣團的影響，感受上比較冷，尤其晚上清晨受到輻射冷卻影響，所以溫差比較大，要特別留意。

影／武陵農場凌晨-0.6℃低溫 藤花園一夜化身水晶宮殿

中部賞花勝地武陵農場今天凌晨2點氣溫驟降至-0.6度，農場內為保護灌溉系統不被凍裂而啟動的灑水措施，在清晨低溫下，意外將藤花園雕琢成一座晶瑩剔透的水晶宮殿，壯觀的冰封奇景，讓一早起床巡園的工作人員也忍不住直呼，「美到太不科學！」民眾也說，「想不到這麼夢幻，好美！」

冷氣團至少影響到明晨 周日全台大回暖 這時熱飆30度高溫

大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中央氣象署發布低溫特報，今晨至上午高雄以北、宜蘭及花蓮局部地區有10度左右氣溫發生的機率。根據氣象署觀測資料，今天平地最低溫依序為雲林縣古坑鄉7.1度、花蓮縣秀林鄉7.4度、嘉義縣竹崎鄉7.7度。

冷氣團+輻射冷卻雙重影響 高雄以北今晨急凍 專家示警強風威脅

大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今晨至上午高雄以北、宜蘭及花蓮局部地區有10度左右氣溫發生的機率，中央氣象署發布低溫特報。根據氣象署觀測資料，今天平地最低溫為雲林縣古坑鄉7.1度，其次是桃園市大溪區、新北市石碇區都只有8.0度，南投縣名間鄉也只有8.1度。

得流感要怎麼吃才能好得快？ 營養師曝6類營養素「強化免疫系統作戰」

冬天是流感好發時節，若是遇到連假，傳染更是快速、擴大，對此李婉萍營養師表示，如果得了流感，只要補充6種關鍵營養素和食物，就可以讓身體增加抵抗病毒的武器，迅速恢復健康。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。