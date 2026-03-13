聯合國NGO CSW70登場 現代婦女基金會辦論壇分享台灣經驗

現代婦女基金會主辦、國際蘭馨交流協會中華民國總會協辦的第70屆非政府組織婦女地位委員會（NGO CSW70）實體平行論壇，在美東時間12日上午10時30分於紐約登場，向國際社群分享台灣30多年來的性別暴力防治與司法改革成果，獲現場熱烈回響。現代婦女基金會表示，此次論壇不僅回應CSW70全球議程，更象徵台灣民間社會在國際性別正義對話中的積極角色。

由近200個國家級、國際性非政府組織組成的非政府組織婦女地位委員會（NGO CSW），是在聯合國框架下推動性別平等與女性權益的交流平台，也是台灣婦女參與國際性別政策對話的重要管道。

主辦單位現代婦女基金會，每年提供超過8000名家庭暴力、性侵害與性騷擾被害人整合性支持服務，並於法院端支持近3000件高衝突家庭案件，長期累積完整的司法陪伴、制度協作與政策倡議經驗。此次論壇以「從台灣在地實踐到國際承諾：台灣促進婦女司法可近性的多層次策略」為題，向國際社群分享台灣三十餘年來，在性別暴力防治與司法改革制度上的成果。

論壇主席、現代婦女基金會董事長潘維剛表示，台灣經驗顯示唯有結合法律改革、跨系統合作與第一線實務累積，才能讓形式權利轉化為可被實際行使的正義。國際蘭馨總會前總裁Sharon Fisher也到場分享國際倡議經驗，並推崇現代婦女基金會在台灣婦女司法服務上做出的貢獻。

論壇由台灣大學名譽教授王麗容主持，首位主講人現代婦女基金會董事王如玄以多年立法與訴訟經驗，剖析婦女在家庭暴力與職場性騷擾案件中面臨的結構性障礙，並分享台灣如何透過修法與策略性訴訟推動性別平權；接續由現代婦女基金會執行長邱淑華從實務面分享「以被害人為中心」的友善司法服務模式，透過整合司法機關、政府部門與民間組織資源，將第一線個案經驗轉化為制度改革動能，提升程序保障與實質安全。

第三位主講人為國際蘭馨交流協會台灣專區總監施秉慧，她以2023年台灣#MeToo運動與性騷擾法制改革，說明數位社群如何突破制度與地理限制，成為推動法律修正與公共討論的重要力量。壓軸主講的嘉義市長黃敏惠，則從地方治理層面分享城市如何整合教育、經濟、社福與防暴政策，建構多層次婦女增權體系。

現場氣氛熱烈，不同國家的與會者踴躍提問，肯定台灣在跨系統合作與被害人中心模式上的成熟度與可借鏡性。現代婦女基金會表示，此次論壇不僅回應CSW70全球議程，更象徵台灣民間社會在國際性別正義對話中的積極角色。基金會未來將持續深化國際交流，讓台灣制度創新與實務累積，成為全球推動婦女司法可近性的重要參考。