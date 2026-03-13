快訊

中選會人事案出爐！主委游盈隆過關 這3人遭在野封殺

川普發文嗆正摧毀伊朗 稱「等著看這些瘋狂人渣下場」

4千張賣單摜壓台積電收跌20元 台股下挫181點收33400點、失守月線

聽新聞
0:00 / 0:00

不靠藥物也能瘦！營養師點名5種「天然瘦瘦針」食材：讓你飽到天靈蓋

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師孫語霙指出，日常生活飲食中，有五種「天然瘦瘦針」食材能幫助減重。圖/AI生成
營養師孫語霙指出，日常生活飲食中，有五種「天然瘦瘦針」食材能幫助減重。圖/AI生成

近年「瘦瘦針」、「猛健樂」等減重療程席捲全球，若不想依賴藥物輔助，也有其他更健康的選擇。營養師孫語霙在臉書粉專指出，日常生活飲食中，有五種「天然瘦瘦針」食材，同樣也能促使小腸分泌飽足荷爾蒙、防止血糖飆升，達到減重的效果。

孫語霙首推「冰心地瓜」，她解釋地瓜蒸熟後經過冷藏或冷凍處理，會產生不易被小腸吸收的「抗性澱粉」，其澱粉的運作與瘦瘦針原理一樣，會促使小腸分泌飽足荷爾蒙，能防止血糖飆升。

接著是「豆類」，孫語霙建議以全穀類＋豆類取代精緻白米，由於此類食物消化時間較長，因此能讓身體維持更久的飽足感；除了豆類外，「海藻類」富含水溶性纖維，具有黏滑特性，進入腸道後會形成一層物理屏障，減少糖分吸收。

孫語霙指出「希臘優格」能提供腸道足夠的蛋白質和好菌，幫你啟動飽足開關，不會老是覺得餓；最後則是「燕麥＋奇亞籽」，奇亞籽在吸水後體積會膨脹10-12倍，若搭配希臘優格一起食用，真的會讓你飽到天靈蓋。

五種「天然瘦瘦針」食材：

1、冰心地瓜

2、豆類

3、海藻類

4、希臘優格

5、燕麥＋奇亞籽

瘦瘦針 營養師 地瓜 減重

延伸閱讀

家長氣炸！好市多掀化妝台之亂 代購掃光擋別人拿「我全包了」遭肉搜

相關新聞

別被陽光騙了 台灣凍番薯將再現 粉專示警：明晨之前還有一波低溫

今天全台晴朗，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，白天陽光普照，相當涼爽舒適，但入夜後輻射冷卻效應持續發威，全台灣依舊寒冷，明天清晨之前還有一波低溫，多加保暖禦寒。

未來1周晴朗最冷時刻還沒過 氣象署：明晨因它發威 北部恐普遍9度低溫

未來1周天氣主要都是比較晴朗穩定的天氣，但是中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，今明兩天還是受到大陸冷氣團的影響，感受上比較冷，尤其晚上清晨受到輻射冷卻影響，所以溫差比較大，要特別留意。

影／武陵農場凌晨-0.6℃低溫 藤花園一夜化身水晶宮殿

中部賞花勝地武陵農場今天凌晨2點氣溫驟降至-0.6度，農場內為保護灌溉系統不被凍裂而啟動的灑水措施，在清晨低溫下，意外將藤花園雕琢成一座晶瑩剔透的水晶宮殿，壯觀的冰封奇景，讓一早起床巡園的工作人員也忍不住直呼，「美到太不科學！」民眾也說，「想不到這麼夢幻，好美！」

冷氣團至少影響到明晨 周日全台大回暖 這時熱飆30度高溫

大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中央氣象署發布低溫特報，今晨至上午高雄以北、宜蘭及花蓮局部地區有10度左右氣溫發生的機率。根據氣象署觀測資料，今天平地最低溫依序為雲林縣古坑鄉7.1度、花蓮縣秀林鄉7.4度、嘉義縣竹崎鄉7.7度。

不靠藥物也能瘦！營養師點名5種「天然瘦瘦針」食材：讓你飽到天靈蓋

近年「瘦瘦針」、「猛健樂」等減重療程席捲全球，若不想依賴藥物輔助，也有其他更健康的選擇。

冷氣團+輻射冷卻雙重影響 高雄以北今晨急凍 專家示警強風威脅

大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今晨至上午高雄以北、宜蘭及花蓮局部地區有10度左右氣溫發生的機率，中央氣象署發布低溫特報。根據氣象署觀測資料，今天平地最低溫為雲林縣古坑鄉7.1度，其次是桃園市大溪區、新北市石碇區都只有8.0度，南投縣名間鄉也只有8.1度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。