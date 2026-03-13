不靠藥物也能瘦！營養師點名5種「天然瘦瘦針」食材：讓你飽到天靈蓋

近年「瘦瘦針」、「猛健樂」等減重療程席捲全球，若不想依賴藥物輔助，也有其他更健康的選擇。營養師孫語霙在臉書粉專指出，日常生活飲食中，有五種「天然瘦瘦針」食材，同樣也能促使小腸分泌飽足荷爾蒙、防止血糖飆升，達到減重的效果。

孫語霙首推「冰心地瓜」，她解釋地瓜蒸熟後經過冷藏或冷凍處理，會產生不易被小腸吸收的「抗性澱粉」，其澱粉的運作與瘦瘦針原理一樣，會促使小腸分泌飽足荷爾蒙，能防止血糖飆升。

接著是「豆類」，孫語霙建議以全穀類＋豆類取代精緻白米，由於此類食物消化時間較長，因此能讓身體維持更久的飽足感；除了豆類外，「海藻類」富含水溶性纖維，具有黏滑特性，進入腸道後會形成一層物理屏障，減少糖分吸收。

孫語霙指出「希臘優格」能提供腸道足夠的蛋白質和好菌，幫你啟動飽足開關，不會老是覺得餓；最後則是「燕麥＋奇亞籽」，奇亞籽在吸水後體積會膨脹10-12倍，若搭配希臘優格一起食用，真的會讓你飽到天靈蓋。

五種「天然瘦瘦針」食材：