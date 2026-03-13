聽新聞
0:00 / 0:00
不靠藥物也能瘦！營養師點名5種「天然瘦瘦針」食材：讓你飽到天靈蓋
近年「瘦瘦針」、「猛健樂」等減重療程席捲全球，若不想依賴藥物輔助，也有其他更健康的選擇。營養師孫語霙在臉書粉專指出，日常生活飲食中，有五種「天然瘦瘦針」食材，同樣也能促使小腸分泌飽足荷爾蒙、防止血糖飆升，達到減重的效果。
孫語霙首推「冰心地瓜」，她解釋地瓜蒸熟後經過冷藏或冷凍處理，會產生不易被小腸吸收的「抗性澱粉」，其澱粉的運作與瘦瘦針原理一樣，會促使小腸分泌飽足荷爾蒙，能防止血糖飆升。
接著是「豆類」，孫語霙建議以全穀類＋豆類取代精緻白米，由於此類食物消化時間較長，因此能讓身體維持更久的飽足感；除了豆類外，「海藻類」富含水溶性纖維，具有黏滑特性，進入腸道後會形成一層物理屏障，減少糖分吸收。
孫語霙指出「希臘優格」能提供腸道足夠的蛋白質和好菌，幫你啟動飽足開關，不會老是覺得餓；最後則是「燕麥＋奇亞籽」，奇亞籽在吸水後體積會膨脹10-12倍，若搭配希臘優格一起食用，真的會讓你飽到天靈蓋。
五種「天然瘦瘦針」食材：
1、冰心地瓜
2、豆類
3、海藻類
4、希臘優格
5、燕麥＋奇亞籽
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。