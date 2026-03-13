快訊

健保推偏鄉全人整合照護 支出明顯降 從秀林經驗擴至全國今年再增5區

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導
健保署為因應人口快速高齡化與慢性病照護需求顯著上升，自2022年於花蓮秀林首推的偏鄉地區全人整合照護執行方案（下稱偏鄉全人方案），今年再擴增5區域。本報資料照片
健保署為因應人口快速高齡化與慢性病照護需求顯著上升，過往以疾病治療為核心的醫療服務，已不足以回應偏鄉民眾實際需求。自2022年於花蓮秀林首推的偏鄉地區全人整合照護執行方案（下稱偏鄉全人方案），並於2024年落實全國6個分區、9個地區執行，近3年從秀林照護個案追蹤顯示，中、高風險民眾醫療支出明顯下降，醫療資源持續往健康及低風險群移動，已展現具體成效，有效提升在地居民整體健康照護品質，亦累積可供複製實務經驗，預計今今年至少再擴增5個執行地區。

健保署長陳亮妤表示，健保長期推動「全民健康保險山地離島地區醫療給付效益提昇計畫（IDS）」，積極提升偏鄉就醫可近性，以弭平城鄉差距。為此推動以人為本、跨專業整合的「全人整合照護模式」，串聯醫療照護、疾病預防、健康促進及社區照護四大面向，以提升偏鄉醫療照護品質。2022年起於秀林鄉執行偏鄉全人方案，以結合花蓮慈濟醫院、秀林鄉衛生所及在地醫療與照護資源，並建立跨院所、跨專業、跨團隊合作模式，採「主健康、輔醫療」為核心，接軌長照機制，建立起一套「以人為本」的服務鏈，導入完整的個案智慧管理機制。

陳亮妤說，基於秀林鄉全人整合照護方案執行經驗，去年再擴大於全國6個分區、9個執行地區（「連江縣北竿鄉」、「宜蘭縣大同鄉」、「桃園市復興區」、「南投縣信義鄉」、「嘉義縣大埔鄉」、「高雄市茂林區、桃源區、那瑪夏區」及「花蓮縣秀林鄉」）推動轉型全人整合照護模式。今年再擴及花東地區花蓮縣「萬榮鄉」、「卓溪鄉」、「豐濱鄉」及台東縣「海端鄉」、「綠島鄉」等5個IDS地區輔導轉型偏鄉全人方案，成功克服地廣人稀、醫療資源分布不均等問題。同時，持續深化區域醫療網絡，攜手長期深耕於該地區的醫院、在地院所及衛生單位，共同發展具地方特色的整合式照護模式。

健保推動偏鄉全人方案以「全方位、全階段、全社區」健康守護網的重要里程碑，未來對執行狀況也將列入檢討評估，逐步擴大推動範圍。健保期盼透過制度化與在地化雙軌制，加強健康促進與疾病預防工作，透過醫療院所與地方政府、衛生所及社區照護資源深化合作，打造「全人、全程、全隊、全戶、全健康」的五全照護模式。健保適時檢視相關支付，鼓勵醫療團隊投入整合式照護服務，守護偏鄉每一個角落，打造更具韌性與落實健康台灣願景。

