別被陽光騙了 台灣凍番薯將再現 粉專示警：明晨之前還有一波低溫
今天全台晴朗，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，白天陽光普照，相當涼爽舒適，但入夜後輻射冷卻效應持續發威，全台灣依舊寒冷，明天清晨之前還有一波低溫，多加保暖禦寒。
今天低溫排行：雲林荷包7.1度、花蓮秀林7.4度、嘉義竹崎7.7度、南投中寮8.0度、桃園大溪8.0度、新北石碇8.0度、高雄內門8.1度、南投名間8.1度、台中霧峰8.2度、雲林古坑8.5度、台南白河8.9度、台南楠西8.6度、南投竹山9.0度、新北新店9.0度、新北深坑9.2度、新北樹林9.3度、雲林林內9.5度、花蓮鳳林9.5度。
大陸冷氣團及輻射冷卻影響，夜晚及清晨氣溫明顯偏低，中央氣象署發布低溫特報，今晚至明天清晨台中以北、南投、雲林至台南、宜蘭及花蓮局部地區有10度以下氣溫發生的機率。黃色燈號（寒冷）：新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
