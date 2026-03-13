快訊

經典賽／LiveBP讓隊友打斷2支球棒 大谷翔平重申「應該不會登板」

趁早搶便宜！國泰商務艙91萬惹議 美伊戰爭下機票恐漲30%

王思佳又出事！稱「在杜拜置產」網戳破謊言

聽新聞
0:00 / 0:00

別被陽光騙了 台灣凍番薯將再現 粉專示警：明晨之前還有一波低溫

聯合報／ 記者楊德宜／台北報導
今晨溫度分布。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
今晨溫度分布。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

今天全台晴朗，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，白天陽光普照，相當涼爽舒適，但入夜後輻射冷卻效應持續發威，全台灣依舊寒冷，明天清晨之前還有一波低溫，多加保暖禦寒。

今天低溫排行：雲林荷包7.1度、花蓮秀林7.4度、嘉義竹崎7.7度、南投中寮8.0度、桃園大溪8.0度、新北石碇8.0度、高雄內門8.1度、南投名間8.1度、台中霧峰8.2度、雲林古坑8.5度、台南白河8.9度、台南楠西8.6度、南投竹山9.0度、新北新店9.0度、新北深坑9.2度、新北樹林9.3度、雲林林內9.5度、花蓮鳳林9.5度。

大陸冷氣團及輻射冷卻影響，夜晚及清晨氣溫明顯偏低，中央氣象署發布低溫特報，今晚至明天清晨台中以北、南投、雲林至台南、宜蘭及花蓮局部地區有10度以下氣溫發生的機率。黃色燈號（寒冷）：新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

南投縣 台南 雲林

延伸閱讀

未來1周晴朗最冷時刻還沒過 氣象署：明晨因它發威 北部恐普遍9度低溫

雲林古坑7.1度 吳德榮：今北部8度低溫入夜仍凍 明天可望回暖

冷氣團+輻射冷卻雙重影響 高雄以北今晨急凍 專家示警強風威脅

台中強風吹倒路樹 轎車經過遭砸幸無人傷

相關新聞

別被陽光騙了 台灣凍番薯將再現 粉專示警：明晨之前還有一波低溫

今天全台晴朗，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，白天陽光普照，相當涼爽舒適，但入夜後輻射冷卻效應持續發威，全台灣依舊寒冷，明天清晨之前還有一波低溫，多加保暖禦寒。

未來1周晴朗最冷時刻還沒過 氣象署：明晨因它發威 北部恐普遍9度低溫

未來1周天氣主要都是比較晴朗穩定的天氣，但是中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，今明兩天還是受到大陸冷氣團的影響，感受上比較冷，尤其晚上清晨受到輻射冷卻影響，所以溫差比較大，要特別留意。

影／武陵農場凌晨-0.6℃低溫 藤花園一夜化身水晶宮殿

中部賞花勝地武陵農場今天凌晨2點氣溫驟降至-0.6度，農場內為保護灌溉系統不被凍裂而啟動的灑水措施，在清晨低溫下，意外將藤花園雕琢成一座晶瑩剔透的水晶宮殿，壯觀的冰封奇景，讓一早起床巡園的工作人員也忍不住直呼，「美到太不科學！」民眾也說，「想不到這麼夢幻，好美！」

冷氣團至少影響到明晨 周日全台大回暖 這時熱飆30度高溫

大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中央氣象署發布低溫特報，今晨至上午高雄以北、宜蘭及花蓮局部地區有10度左右氣溫發生的機率。根據氣象署觀測資料，今天平地最低溫依序為雲林縣古坑鄉7.1度、花蓮縣秀林鄉7.4度、嘉義縣竹崎鄉7.7度。

冷氣團+輻射冷卻雙重影響 高雄以北今晨急凍 專家示警強風威脅

大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今晨至上午高雄以北、宜蘭及花蓮局部地區有10度左右氣溫發生的機率，中央氣象署發布低溫特報。根據氣象署觀測資料，今天平地最低溫為雲林縣古坑鄉7.1度，其次是桃園市大溪區、新北市石碇區都只有8.0度，南投縣名間鄉也只有8.1度。

得流感要怎麼吃才能好得快？ 營養師曝6類營養素「強化免疫系統作戰」

冬天是流感好發時節，若是遇到連假，傳染更是快速、擴大，對此李婉萍營養師表示，如果得了流感，只要補充6種關鍵營養素和食物，就可以讓身體增加抵抗病毒的武器，迅速恢復健康。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。