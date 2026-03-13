未來1周晴朗最冷時刻還沒過 氣象署：明晨因它發威 北部恐普遍9度低溫

未來1周天氣主要都是比較晴朗穩定的天氣，但是中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，今明兩天還是受到大陸冷氣團的影響，感受上比較冷，尤其晚上清晨受到輻射冷卻影響，所以溫差比較大，要特別留意。

天氣現況，林伯東表示，台灣上空沒有什麼雲系，有冷空氣正在影響，今天清晨低溫主要都是輻射冷卻造成，而且大概都是清晨5時至6時左右，平地最低溫是雲林古坑7.1度，花蓮秀林7.4度，另外在嘉義、桃園、南投普遍也在8度左右。

林伯東表示，基本上出現低溫區域在內陸近山區，西半部普遍10至14度左右。明天清晨還是會有低溫，氣象署持續發布低溫特報。

未來1周天氣，他說，受到高壓系統影響，持續帶冷空氣下來，明天雖然高壓逐漸出海，整體來說還是受到冷空氣影響，明天強烈大陸冷氣團是會逐漸減弱，但是由於清晨比較晴朗的關係，受到輻射冷卻影響，感受上比較冷一點。周日高壓雖然逐漸出海了，台灣附近風向慢慢轉為偏東風，但是明晚到周日清晨還是會受到冷空氣影響。

林伯東表示，下周一高壓出海了，台灣附近轉為偏東風，鋒面系統在華南開始建立，東半部地區有零星降雨情形，但整體來說比較穩定，溫度逐漸回暖。

溫度趨勢，林伯東說，今天主要受到冷氣團影響，明天冷氣團逐漸減弱，但是還是受到輻射冷卻影響，一直持續到周日清晨。今天清晨低溫普遍在10至14度左右，明天更進一步受到輻射冷卻影響，北部甚至有可能普遍出現9度左右低溫，中南部也大概在11至15度左右，宜花地區12至14度。

高溫方面，林伯東表示，今天冷空氣還比較強，各地高溫偏涼一些。但是到了明天，整體冷空氣已經減弱下來，加上白天太陽加熱，明天白天高溫，尤其中南部可以回升到25至26度以上，日夜溫差非常大。

林伯東表示，周日白天以後，冷空氣已經減弱了，但是持續受到輻射冷卻效應的影響，所以日夜溫差大，清晨低溫13、14度左右，中南部15至18度左右，都還是偏冷或偏涼。白天高溫，下周一到下周四，甚至到下周四之後，中南部可能出現接近30度左右高溫，溫差大。

降雨趨勢，林伯東表示，下周一至下周四東半部因為慢慢轉為偏東風的關係，有點微南風，東半部地區稍微比較容易有些降雨情形發生。

今天除了注意低溫，風還是比較強，林伯東表示，今明兩天海峽兩側會有強風出現，尤其中部比較內陸的區域，這波冷空氣稍微比較偏向正北風一點點，所以中部尤其台中、彰化、雲林、嘉義，稍微內陸區域都還是可能出現強風，要特別留意。

林伯東表示，今天至下周二，基隆北海岸、東半部、恆春半島可能出現長浪現象。回暖之後，下周二開始，海峽兩側有可能出現低雲或霧影響能見度，往來離島的航班可能會受到影響。

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供