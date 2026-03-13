影／武陵農場凌晨-0.6℃低溫 藤花園一夜化身水晶宮殿

中部賞花勝地武陵農場今天凌晨2點氣溫驟降至-0.6度，農場內為保護灌溉系統不被凍裂而啟動的灑水措施，在清晨低溫下，意外將藤花園雕琢成一座晶瑩剔透的水晶宮殿，壯觀的冰封奇景，讓一早起床巡園的工作人員也忍不住直呼，「美到太不科學！」民眾也說，「想不到這麼夢幻，好美！」

武陵農場表示，由於高山氣候多變，3月的春天仍偶有嚴寒，園內原本為預防因低溫結冰，而造成灌溉系統管線破裂，場方在凌晨氣溫降至-0.6度時啟動灑水防凍；沒想到，細小的水滴在接觸到藤架與植物的瞬間，因極低溫迅速凝結，從藤架上垂下的冰柱如瀑布般傾洩而下，形成了一道巨大的「水晶簾幕」。

而原本預備迎接春天的紫藤嫩芽，與不知名的小紫花，清晨都被厚實的冰晶完美包覆，宛如大自然製作的「鮮花琥珀」，也有遊客打趣形容這簡直是高山限定的「冰糖葫蘆」。每一片葉子都穿上了透明盔甲，在陽光下閃爍著耀眼光芒，美度直逼好萊塢大片場景。

武陵農場冬末春初獨有的美景，武陵農場副場長表示，「這真的是一場美麗的意外！」不過，強調這場「限時供應」的景物，可是會隨著太陽升起氣溫回升，這座水晶宮殿將會逐漸融化。特別提醒想目睹這場「春季冰封奇緣」的民眾，近期上山仍需注意保暖，並密切關注氣溫變化。如果運氣夠好，或許你也能在武陵農場遇見這場由-0.6度低溫，所精心打造的視覺饗宴。

武陵農場今天凌晨兩點氣溫驟降至-0.6度，灑水系統意外將藤花園雕琢成一座晶瑩剔透的水晶宮殿。圖／農場提供

