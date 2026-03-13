尿道反覆感染竟是那個位置長結石 醫籲莫輕忽恐引發敗血症

快訊

聯合報／ 記者林媛玲／新北報導
腎盞憩室構造與結石示意圖。圖／台北慈濟醫院提供
腎盞憩室構造與結石示意圖。圖／台北慈濟醫院提供

田姓婦人長期受腎盞憩室併發結石所苦，因恐懼手術大傷口與漫長復原期，多年僅在診所採保守追蹤，但近期頻繁泌尿道感染，嚴重影響生活品質，最終至醫院尋求協助，經以先進的「負壓吸引鞘與軟式輸尿管鏡碎石手術」成功取石，隔日順利出院，終結多年反覆感染的噩夢。

收治病患的台北慈濟醫院泌尿科醫師鐘伯恩表示，腎盞憩室是一種較為罕見的先天性腎臟結構異常，發生率僅約0.2%至0.6%，其成因為腎盞向外形成囊袋狀空間，且與正常腎盞之間的通道通常極為狹窄，如田女士案例中通道不足1毫米，這種結構導致尿液排空不良，極易產生尿液滯留並進而形成結石。

鐘伯恩說，患者若常出現反覆泌尿道感染、血尿或腰痛等症狀，若未妥善治療，長期慢性感染恐導致腎功能受損，甚至引發膿瘍或敗血症等重症。

鐘伯恩也分享2025年發表於美國醫學會期刊JAMA Network Open的最新研究「腎結石病史與上泌尿道上皮癌生存預後之關聯」。研究指出，泌尿系統結石病史不僅與較高的「上泌尿道尿路上皮癌」發生率有關，且罹癌後的預後顯著較差。數據顯示，有結石病史者的癌症死亡風險，竟比無結石病史者高出約 83%，即便初期無劇烈不適，仍應盡早就醫檢查，避免拖延治療錯失良機，甚至面臨癌變風險。

針對腎盞憩室結石的治療，鐘伯恩表示，傳統多採經皮穿腎取石術（PCNL），需從背部切開約1公分傷口並穿刺進入腎臟，對於血流旺盛的腎臟而言，出血風險與術後疼痛較高。隨著醫療科技進步，目前小於2至3公分的結石可透過負壓吸引鞘與軟式輸尿管鏡碎石手術解決。

鐘伯恩提醒，現代微創技術已相當成熟，多數結石問題能以非傳統開刀方式解決，民眾若發現有反覆感染、腰痛或血尿，切莫因畏懼手術而延誤病情，平時應養成多喝水、不憋尿、維持良好飲食衛生習慣，才能有效守護腎臟健康，維持優質生活。

鐘伯恩醫師提醒，民眾若發現有反覆感染、腰痛或血尿，切莫因畏懼手術而延誤病情。圖／台北慈濟醫院提供
鐘伯恩醫師提醒，民眾若發現有反覆感染、腰痛或血尿，切莫因畏懼手術而延誤病情。圖／台北慈濟醫院提供

田姓婦人長期受腎盞憩室併發結石所苦,因恐懼手術大傷口與漫長復原期,多年僅在診所採保守追蹤,但近期頻繁泌尿道感染,嚴重影響生活品質,最終至醫院尋求協助,經以先進的「負壓吸引鞘與軟式輸尿管鏡碎石手術」成功取石,隔日順利出院,終結多年反覆感染的噩夢。

