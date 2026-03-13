得流感要怎麼吃才能好得快？ 營養師曝6類營養素「強化免疫系統作戰」

中部賞花勝地武陵農場今天凌晨2點氣溫驟降至-0.6度，農場內為保護灌溉系統不被凍裂而啟動的灑水措施，在清晨低溫下，意外將藤花園雕琢成一座晶瑩剔透的水晶宮殿，壯觀的冰封奇景，讓一早起床巡園的工作人員也忍不住直呼，「美到太不科學！」民眾也說，「想不到這麼夢幻，好美！」

2026-03-13 11:01