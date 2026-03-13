聽新聞
0:00 / 0:00
得流感要怎麼吃才能好得快？ 營養師曝6類營養素「強化免疫系統作戰」
冬天是流感好發時節，若是遇到連假，傳染更是快速、擴大，對此李婉萍營養師在臉書表示，如果得了流感，只要補充6種關鍵營養素和食物，就可以讓身體增加抵抗病毒的武器，迅速恢復健康。
1. 蛋白質
李婉萍表示蛋白質可以幫助人體修復，而且還是免疫力的工程師，像是雞肉、豆腐等都是很好的蛋白質攝取來源。
2. 維他命C
維他命C可以增強免疫力，支援白血球作戰來保護身體，可以從芭樂、柳丁等水果補充。
3. 維生素D
維生素D可以調節免疫、抗發炎，因此可以多吃全脂牛奶、蛋黃、1000 IU的保養品，來增強免疫系統的作戰。
4. 益生菌
可以吃優格來補充益生菌，腸道健康才能夠降低罹患流感的不適。
5. 抗發炎食物
像是魚油、薑黃、藍莓等，這類的食物或營養品可以讓身體的免疫系統更穩定的工作。
6. 高營養密度食物
這類食物如鮭魚、毛豆、含糖豆漿，可以讓身體更快速補充所需的營養。
《元氣網》曾報導日本營養師的提醒，罹患流感的同時，腸胃系統的功能會變弱，因此吃東西要更加注意，以免對身體造成負擔，尤其有2種食物特別要避開：富含膳食纖維的食物、脂肪含量高的食物。營養師解釋，過多的纖維可能會引起消化不良，而吃太多脂肪也會給身體帶來壓力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。