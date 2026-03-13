6度深入俄烏戰區救傷患！台東馬偕醫師吳佩珊獲選十大傑出女青年

台東馬偕紀念醫院急診醫學科醫師吳佩珊長期投入急重症醫療與人道救援，榮獲由中華民國歷屆十大傑出女青年協會主辦的第27屆「十大傑出女青年」。這也是她繼前年獲得「台灣傑出永續青年獎」後，再度獲得全國性肯定。

第27屆「十大傑出女青年、標竿女青年暨優秀女青年」當選名單於日前在茹曦酒店舉行公布典禮。這屆共選出25位傑出女性，包括10名「十大傑出女青年」、8名「標竿女青年」及7名「優秀女青年」。吳佩珊從眾多優秀候選人中脫穎而出，展現其在醫療與公共服務領域的卓越貢獻。

今年適逢該項選拔邁入60周年，主辦單位首次擴大獎項層級與表揚範圍，共遴選出來自科技、醫療、國防及環境永續等領域的25位傑出女性，呈現台灣青年女性在不同專業領域的影響力。評選作業由中華民國婦女會與燿華文教基金會協辦，並邀請立法院前院長王金平擔任評審委員會主席團主席，率跨領域專家團隊秉持公平、公正原則進行評選。

吳佩珊長年服務於台東馬偕急診室，該院急診量約占台東地區5成。她除了在院內第一線守護病患生命，也積極投入偏鄉與離島醫療支援，協助改善蘭嶼與綠島醫療資源不足的問題，讓當地居民能獲得更完善的醫療照護。

此外，她結合個人興趣與醫療專業，長期推動緊急救護教育，取得多項救護相關證照，並擔任消防局高級救護隊培訓醫師與特搜隊隨隊醫師，深入校園宣導急救知識，提升民眾面對突發狀況的應變能力。

在國際人道醫療方面，當俄烏戰爭爆發後，吳佩珊主動加入馬偕紀念醫院醫療團的人道救援行動，3年內6度前往戰區為傷患提供醫療協助，展現台灣醫療專業的力量與溫度。

多年來在急難救援與生命前線奔走，吳佩珊醫師以專業與熱忱守護生命，也因此榮獲這屆「十大傑出女青年」殊榮，不僅是對她個人努力的肯定，也為台東醫療界再添光彩。