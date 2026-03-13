快訊

內行才知道！帶神秘感的溪口小吃 慢城大林的深藏美味

台積電開低跌破5日線！台股一度跌約500點、33,000關卡警報響起

穩定油價優先！美國一邊制裁、一邊暫准購買海上俄油

聽新聞
0:00 / 0:00

6度深入俄烏戰區救傷患！台東馬偕醫師吳佩珊獲選十大傑出女青年

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
台東馬偕醫院急診醫學科醫師吳佩珊憑著熱情投入救人救災，從偏鄉到戰區始終如一，獲選第27屆「十大傑出女青年」殊榮。圖／台東馬偕醫院提供
台東馬偕醫院急診醫學科醫師吳佩珊憑著熱情投入救人救災，從偏鄉到戰區始終如一，獲選第27屆「十大傑出女青年」殊榮。圖／台東馬偕醫院提供

台東馬偕紀念醫院急診醫學科醫師吳佩珊長期投入急重症醫療與人道救援，榮獲由中華民國歷屆十大傑出女青年協會主辦的第27屆「十大傑出女青年」。這也是她繼前年獲得「台灣傑出永續青年獎」後，再度獲得全國性肯定。

第27屆「十大傑出女青年、標竿女青年暨優秀女青年」當選名單於日前在茹曦酒店舉行公布典禮。這屆共選出25位傑出女性，包括10名「十大傑出女青年」、8名「標竿女青年」及7名「優秀女青年」。吳佩珊從眾多優秀候選人中脫穎而出，展現其在醫療與公共服務領域的卓越貢獻。

今年適逢該項選拔邁入60周年，主辦單位首次擴大獎項層級與表揚範圍，共遴選出來自科技、醫療、國防及環境永續等領域的25位傑出女性，呈現台灣青年女性在不同專業領域的影響力。評選作業由中華民國婦女會與燿華文教基金會協辦，並邀請立法院前院長王金平擔任評審委員會主席團主席，率跨領域專家團隊秉持公平、公正原則進行評選。

吳佩珊長年服務於台東馬偕急診室，該院急診量約占台東地區5成。她除了在院內第一線守護病患生命，也積極投入偏鄉與離島醫療支援，協助改善蘭嶼與綠島醫療資源不足的問題，讓當地居民能獲得更完善的醫療照護。

此外，她結合個人興趣與醫療專業，長期推動緊急救護教育，取得多項救護相關證照，並擔任消防局高級救護隊培訓醫師與特搜隊隨隊醫師，深入校園宣導急救知識，提升民眾面對突發狀況的應變能力。

在國際人道醫療方面，當俄烏戰爭爆發後，吳佩珊主動加入馬偕紀念醫院醫療團的人道救援行動，3年內6度前往戰區為傷患提供醫療協助，展現台灣醫療專業的力量與溫度。

多年來在急難救援與生命前線奔走，吳佩珊醫師以專業與熱忱守護生命，也因此榮獲這屆「十大傑出女青年」殊榮，不僅是對她個人努力的肯定，也為台東醫療界再添光彩。

第27屆「十大傑出女青年、標竿女青年暨優秀女青年」共選出25位傑出女性，包括10名「十大傑出女青年」、8名「標竿女青年」及7名「優秀女青年」。圖／台東馬偕醫院提供
第27屆「十大傑出女青年、標竿女青年暨優秀女青年」共選出25位傑出女性，包括10名「十大傑出女青年」、8名「標竿女青年」及7名「優秀女青年」。圖／台東馬偕醫院提供

醫師 青年

延伸閱讀

從偏鄉到俄烏戰場…台東馬偕急診醫吳佩珊獲十大傑出女青年肯定

產官學攜手育才！第 18 屆徐有庠盃支持高中生前進世界舞台

相關新聞

冷氣團至少影響到明晨 周日全台大回暖 這時熱飆30度高溫

大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中央氣象署發布低溫特報，今晨至上午高雄以北、宜蘭及花蓮局部地區有10度左右氣溫發生的機率。根據氣象署觀測資料，今天平地最低溫依序為雲林縣古坑鄉7.1度、花蓮縣秀林鄉7.4度、嘉義縣竹崎鄉7.7度。

雲林古坑7.1度 吳德榮：今北部8度低溫入夜仍凍 明天可望回暖

今晨各地無降雨。各地今天清晨氣溫偏低，平地最低溫為雲林縣古坑鄉7.1度，其次是桃園市大溪區、新北市石碇區8.0度，南投縣名間鄉8.1度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，各地區的平地最低氣溫約在7至9度。

冷氣團+輻射冷卻雙重影響 高雄以北今晨急凍 專家示警強風威脅

大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今晨至上午高雄以北、宜蘭及花蓮局部地區有10度左右氣溫發生的機率，中央氣象署發布低溫特報。根據氣象署觀測資料，今天平地最低溫為雲林縣古坑鄉7.1度，其次是桃園市大溪區、新北市石碇區都只有8.0度，南投縣名間鄉也只有8.1度。

冷氣團發威溫差達10度 春季易過敏感冒 中醫建議這樣養生

季節入春，但近期冷氣團來襲，全台灣各地溫差高達10度，中醫師吳建緯指出，中醫養生著重「天人相應」，也就是人要隨著四時氣候變化，調整作息及飲食，春養肝、夏養心、秋養肺、冬養腎，而不同季節也有對應的食材及建議按壓的保健穴位，以目前的春季來說，氣溫變化大，容易感冒、過敏，建議多吃深色蔬菜，按壓穴位為腳背上的「太衝穴」。

6度深入俄烏戰區救傷患！台東馬偕醫師吳佩珊獲選十大傑出女青年

台東馬偕紀念醫院急診醫學科醫師吳佩珊長期投入急重症醫療與人道救援，榮獲由中華民國歷屆十大傑出女青年協會主辦的第27屆「十大傑出女青年」。這也是她繼前年獲得「台灣傑出永續青年獎」後，再度獲得全國性肯定。

洗衣精、芳香豆聞久頭暈想吐？當心「香害」恐誘發過敏

辦公室同事強烈的香水或古龍水讓你頭暈想吐？這不只是心理作用，在日本這被稱為「香害」。最新調查驚人發現，全日本逾一成中小學生曾因此身體不適，甚至有人因無法忍受教室內的衣物柔軟精味而被迫在戶外考試。專家警告，這些標榜長效持久的香氣微膠囊，將造成無法治癒的化學物質過敏症。這場「令和的病態建築危機」，元凶就藏在許多家庭標榜乾淨的日常習慣中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。