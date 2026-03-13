全台瘋媽祖！遶境最常見的十大身體不適公開 膝蓋痛、抽筋如何預防？

每年春天，全台瘋媽祖，從白沙屯粉紅超跑到大甲媽祖遶境接力登場，吸引無數香燈腳踏上朝聖之路。近年在KOL分享、媒體直播帶動下，越來越多第一次參加的年輕人也加入行列，讓遶境不只是信仰盛事，更成為全民參與的現象級活動。

回顧2025年，白沙屯媽祖進香報名人數突破32萬人，沿途參與更超過70萬人次，但不少人走到一半才發現：真正的挑戰不是距離，而是身體的不適悄悄累積，腳起水泡、膝蓋痛、抽筋、中暑，甚至可能讓人被迫中途退場。

如果你今年也準備踏上進香路，這篇文章一定要先收藏。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》盤點出「遶境最常見的十大身體不適」，帶你提前掌握身體警訊與應對方式，讓進香之路走得更安心、更順利。

No.1 破皮、起水泡

示意圖／Shutterstock

毫不意外，破皮起水泡穩坐聲量榜首！當襪子、鞋子與皮膚不斷摩擦，只要產生一顆水泡，你接下來的行程就只剩下「痛」一個字。這絕對是阻礙許多新手完成遶境的最大障礙。

★ 防水泡實用小技

在臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」，有網友好奇詢問怎麼走才不會磨腳、起水泡，吸引不少網友分享，「襪子濕了要換掉，皮膚吸水會長水泡」、「穿五趾襪，走路隨時觀察腳，如果哪個部位開始摩擦生熱，就預先黏貼醫用膠布」；選鞋也有眉角，有人建議「鞋子大一號加氣墊鞋墊」、「不要穿新鞋」。

No.2 中暑、脫水

示意圖／Freepik

遶境多在氣溫攀升的春末、夏初，體溫調節失靈會讓你感到噁心、想吐、體溫飆升。很多人想說「再撐一下就好」時，熱傷害可能已經發生，下一秒便暈倒在路邊。

★ 中暑急救怎麼做？

根據衛生福利部國民健康署說明，熱傷害包括熱痙攣、熱暈厥、熱衰竭與中暑。處理關鍵只有一件事：盡快讓體溫降下來！

步驟1｜移至陰涼通風處

把人搬到樹下或騎樓，別讓大家圍成「人牆」擋住風，通風才是王道。

步驟2｜脫衣

鬆開衣物讓皮膚透氣。若對方抽筋，幫他輕輕拉長、伸展肌肉。

步驟3｜散熱

條件允許時，以泡冷水協助降溫效果較好；若無法浸泡，可持續潑冷水並搧風，或將冰袋放在頸部、腋下等血流較多的位置，加快散熱速度。

步驟4｜喝水

若意識清楚且能吞嚥者，可少量補充冷開水或電解質飲品；若出現意識混亂、反應遲鈍，就不要強行餵水。

中暑不同於一般發燒，國健署提醒，退燒藥無法解決體溫調節失衡，也不建議以酒精擦拭身體。當體溫超過40°C，或出現意識不清、抽搐等情況，應立即通報119，同時持續降溫。

No.3 頭痛、眩暈

三重風澤中醫診所提供

遶境途中，不少人會突然出現頭重腳輕、視線模糊，甚至太陽穴抽痛等不適症狀，這往往是過度疲勞或中暑的警訊。

三重風澤中醫診所院長邱鈺棠醫師指出，這類情況多與「暑氣」、「氣血虛弱」有關，尤其平時缺乏運動習慣的人，若在遶境時突然長時間行走、體力大量消耗，身體負荷過大，就容易出現頭暈、疲憊等不適。

★ 走到頭暈怎麼辦？

當出現頭暈或身體不適時，邱鈺棠醫師建議應先移至陰涼處休息，並補充常溫水或電解質飲品，也可適量飲用綠豆薏仁湯、仙草茶或冬瓜茶等清涼飲品，幫助身體降暑、補充水分。

此外，過度曝曬時也要留意「陰暑」的情況。當人在烈日下大汗淋漓，若為了降溫立刻進入冷氣房或大量飲用冰飲，容易使毛孔突然收縮，熱氣反而悶在體內；若再加上遶境期間睡眠與水分補充不足，更容易加重本身「陰虛陽亢」的燥熱反應。

若感到頭暈或身體不適，也可以按壓風池穴、大椎穴、肩井穴、內關穴，或針對後頸與背部進行刮痧，幫助舒緩症狀。醫師也提醒，若出現熱衰竭或熱中暑的相關症狀，應優先就醫評估與處理，以確保安全。

No.4 肌肉痠痛

鶯歌風澤中醫診所提供

平時久坐少動，突然一天走上數十公里，第一天或許還能硬撐往前衝，隔天起床卻全身僵硬，整個人重得像鉛塊一樣。

鶯歌風澤中醫診所院長彭上軒醫師指出，長時間行走出現鐵腿、腰痠背痛，除了平常運動不足，也可能與走路習慣有關。例如外八步行，容易讓腿部外側肌群過度緊繃、內側出力不足；若在濕冷氣候下行走，寒濕之氣也可能侵入筋絡，使下肢出現沉重痠痛感。

★ 行前怎麼訓練下肢？

彭上軒醫師分享，出發前可透過簡單的下肢訓練與暖身，例如做腳趾抓地時，讓腳跟與內側足弓微微內收，維持約15秒再放鬆；或用大腿夾彈力球維持15秒後放鬆，早晚各做約20次。

行前也可伸展小腿、髖關節與腰部，促進氣血循環。若只是一般痠、緊，休息後通常會緩解；若出現固定位置刺痛、麻木、越走越痛、甚至影響走路姿勢，就建議不要再硬撐，應先休息並尋求專業評估。

No.5 關節疼痛

示意圖／Freepik

對新手或老兵來說，最怕的就是膝蓋開始「抗議」。三重風澤中醫診所院長邱鈺棠醫師指出，膝蓋不適常見與三個因素有關：

原因1｜隨著年齡增加，許多長者高機率已有退化性關節炎

原因2｜長時間行走造成的過度使用

原因3｜是背包與補給品帶來的負重壓力

再加上柏油路容易吸熱，高溫會加速排汗、增加身體疲勞。上下坡時，膝蓋承受的力量可達平常的3至5倍，高低不平的路面也會讓膝關節肌肉、韌帶受力不均，更容易出現疼痛或發炎。

★ 行前裝備怎麼挑？

邱鈺棠醫師建議，可配戴稍有加壓的護膝增加支撐與穩定度；鞋子則可選擇具彈性的氣墊鞋分散衝擊力，必要時用登山杖分散重量；氣墊屬於消耗品，若長期使用失去彈性，建議適時更換，以免支撐效果下降。

若膝蓋痠脹，也可按壓血海穴、梁丘穴、陽陵泉穴、陰陵泉穴約30至60秒；但若出現紅腫發熱、無法彎曲或支撐站立等情況，仍建議請專業中醫師評估。

No.6 抽筋

示意圖／Shutterstock

走到一半，小腿猛然一緊硬得像石頭，只能被迫停下，痛得原地彎腰。抽筋來得又急又猛，常發生在流汗多、補水不足的時候；長時間行走讓體內的電解質漸漸被汗水掏空，肌肉就會用「強烈收縮」提醒你它撐不住了。

★ 如何預防抽筋？

想預防抽筋，補給要跟上節奏。經過補給站時，別只拿礦泉水，運動飲料、鹽糖或香蕉也別放過，這些都能幫助補充流失的電解質與鉀離子。

若感覺肌肉開始發緊、快要「抽」起來，先別硬走，找地方坐下，將腳趾往身體方向慢慢勾起，做反向伸展。行進間也可利用休息空檔拉小腿、抬腿促進血液回流，適度按摩放鬆緊繃部位。

No.7 腳部發炎

示意圖／Shutterstock

長時間行走、反覆踩踏，最容易出問題的其實還是腳底，其中最常見的就是「足底筋膜炎」，早上起床腳落地的第一步，簡直像踩在釘子上。

鶯歌風澤中醫診所院長彭上軒醫師指出，腳跟或足弓刺痛多半與足底筋膜反覆拉扯有關，若小腿後側本來就緊繃，更容易牽動足底筋膜，久走後就可能出現發炎不適。

若在遶境途中開始出現刺痛，建議先減少負荷，不要硬撐；若局部有熱感或明顯疼痛，急性發炎期可先冰敷15至20分鐘。

★ 腳底痛怎麼放鬆？

彭上軒醫師也分享一個臨床常用的放鬆小撇步：

躺下時在膝蓋與小腿下方墊3至4個枕頭，讓膝、髖關節接近90度，維持約90秒，幫助放鬆過度緊繃的筋膜。回家後若已沒有紅腫熱痛，可透過小腿與足底的溫和伸展，或用按摩球滾動腳底放鬆。若疼痛變成固定刺痛、走路開始跛行，或休息幾天仍未改善，建議盡早就醫評估。

No.8 曬傷

示意圖／Shutterstock

一整天曝曬，脖子、手臂、臉頰直接曬成兩個色階。長時間暴露在紫外線下真的不是開玩笑，很多人走到渾然忘我，等晚上洗澡才發現皮膚早已發燙刺痛，連衣服輕輕摩擦都像在火上烤。這種「烤肉模式」的灼熱感，可能讓你被碰一下都會痛，連背包肩帶壓著都成了折磨。

★ 不想洗澡像火烤？

想避開這種痛，防曬不能只憑感覺。衛福部建議挑選防曬乳要看標示，建議挑SPF30以上，數值越高，延緩曬紅的時間越長；PA+（或星號）越多，則代表預防曬黑與老化的防護力越高。

記得出門前30分鐘塗抹，戶外活動每2小時補擦一次，流汗多時更要補強；流汗多時，記得先把汗擦乾再補擦，防曬效果才不會被打折。

除了擦在皮膚上的防曬，物理防曬也同樣重要！寬邊帽、太陽眼鏡、透氣長袖衣物能阻擋紫外線；若選購防曬衣，可留意UPF紫外線防護係數標示，數字越高，阻隔紫外線效果越好。

No.9 扭傷

示意圖／Shutterstock

馬路如虎口，坑洞是殺手！遶境人潮擁擠，加上信眾放鞭炮、鑽轎底，視線往往被人群遮蔽。一個不留神踩到路邊排水溝邊緣或凹凸不平的磚塊，轉眼就從虔誠信徒變成傷兵名單。

★ 該怎麼處理才不會越走越嚴重？

扭傷不是一直冰敷就好！中央健康保險署建議，處理骨骼肌肉傷害可掌握PRICE原則：

Protection（保護患部）：先保護患部、避免二度傷害

Rest（休息）：暫停行程讓身體休息

Ice（冰敷）：

受傷後的前48小時以冰敷為主，這段時間是控制腫脹與發炎的關鍵期；若症狀明顯或腫脹持續，冰敷可延長至72小時。

建議每隔2至3小時冰敷一次，每次約20至30分鐘，幫助血管收縮、減少發炎與腫脹。冰敷時記得隔著毛巾或繃帶，避免凍傷。這段期間先別熱敷、推拿或按摩，免得讓傷勢加重。

Compression（壓迫）：

用彈性繃帶適度包紮減少腫脹，但若出現疼痛、皮膚變色、麻痺、刺痛，就要鬆開重包；為了減少腫脹，彈性繃帶可持續包紮約18至24小時。

Elevation（抬高）：

把受傷的部位墊高，盡量高過心臟，前24小時能抬就抬，有助減輕腫脹。

No.10 水腫

示意圖／Shutterstock

很多人走著走著，會發現襪子勒出的痕跡越來越深，甚至連原本寬鬆的運動鞋都開始變得擠腳。別擔心，這不是你幾天就變胖，而是身體在告訴你：長途跋涉讓下肢血液循環變差了。

★ 如何舒緩水腫？

想讓雙腳輕一點，休息時別只是坐在路邊發呆或滑手機，不妨把腳稍微墊高，轉轉腳踝、伸展小腿，幫助血液回流；晚上若有空間，靠牆抬腿約10至15分鐘，也能減少腫脹感。

補給時記得分段補水，鹽分攝取要適量，重口味吃太多反而容易讓腫脹更明顯，也有網友分享「泡腳跟抬腿」、「早上喝溫水＋抬腿滿有用」；也有人建議「足貼，個人覺得很消水腫」。

