冷氣團至少影響到明晨 周日全台大回暖 這時熱飆30度高溫

聯合報／ 記者楊德宜／台北報導
今天各地大致為晴朗或多雲時晴天氣，中北部及東北部高溫約17至19度。聯合報系資料照片
大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中央氣象署發布低溫特報，今晨至上午高雄以北、宜蘭及花蓮局部地區有10度左右氣溫發生的機率。根據氣象署觀測資料，今天平地最低溫依序為雲林縣古坑鄉7.1度、花蓮縣秀林鄉7.4度、嘉義縣竹崎鄉7.7度。

天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，今天較乾空氣移入，持續受大陸冷氣團影響。清晨時段受輻射冷卻影響，台灣各地幾乎都有出現10度以下低溫，以本島雲林古坑鄉7.1度最低，外島連江南竿鄉9.7度。

薛皓天表示，今天白天受偏乾環境影響，各地大致為晴朗或多雲時晴天氣，以迎風面的東北角及東部雲量較多。中北部及東北部高溫約17至19度，中部高溫約21至23度，花東高溫約20至22度，南部高溫約22至25度。夜間清晨受輻射冷卻影響，中部以南溫差明顯，全台平地空曠處、沿海及近山區有10度以下低溫，各地市區低溫約12至14度，郊區低溫約10至12度。

明天仍屬於偏乾環境，薛皓天說，上半天冷氣團影響，下半天逐漸轉偏東風環境。各地晴朗、多雲時晴天氣，迎風面東北角及東部雲量仍偏多。清晨時段因輻射冷卻影響，局部有10度左右低溫機會， 白天各地逐漸回溫，中北部及東北部高溫約20至22度，中部以南高溫約22至26度，花東高溫約21至23度，不過夜間清晨持續有輻射冷卻帶來明顯降溫，各地市區低溫約13至15度，各地平地空曠處、沿海及近山區仍有11至13度低溫機會。

薛皓天說，周日高壓迴流偏東風環境，迎風面東北角及東部雲量仍稍多，為多雲時晴天氣，不過局部偶有零星短暫陣雨，其餘地區維持晴時多雲的穩定天氣。各地再稍回溫，中北部及東部高溫約22至24度，中部以南高溫約24至27度。白天感受舒適到暖和，不過受日照影響，南部地區然感受稍熱；夜間清晨時段持續受輻射冷卻影響，各地溫差可達10度左右，中南部甚至有10度以上溫差，整體降溫明顯，各地市區低溫約15至17度，各地平地空曠處、沿海及近山區局部有13至15度低溫機會。

整體來說周末兩天適合出門遊玩，天氣穩定，僅東部局部會有降雨機會，不過薛皓天表示，雨勢不大，且降雨時間也較短，要多注意的就是日夜溫差變化。

薛皓天表示，下周一環境偏東風，迎風面北海岸、東北角及東部水氣偏多，大致為多雲有短暫陣雨天氣，其餘地區可維持晴時多雲天氣，氣溫與周日相近。下周二至下周四環境吹東南到偏南風，台灣附近仍偏乾，各地晴時多雲天氣，迎風面恆春半島、東部及東北部雲量偏多，大致為多雲天氣偶有陽光露臉，不過局部仍偶有短暫陣雨機會。

溫度方面，薛皓天表示，各地氣溫會逐日微幅升溫，中部以北高溫約24至28度，東部高溫24至27度，中部以南高溫約25至30度，南部局部地區高溫可達30度以上，整體來說氣溫暖和到偏熱，但要注意的是夜間清晨時段，因受輻射冷卻影響帶來的日夜溫差變化，早晚溫差可達10度。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

氣象署 輻射 冷氣團

相關新聞

冷氣團至少影響到明晨 周日全台大回暖 這時熱飆30度高溫

大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中央氣象署發布低溫特報，今晨至上午高雄以北、宜蘭及花蓮局部地區有10度左右氣溫發生的機率。根據氣象署觀測資料，今天平地最低溫依序為雲林縣古坑鄉7.1度、花蓮縣秀林鄉7.4度、嘉義縣竹崎鄉7.7度。

雲林古坑7.1度 吳德榮：今北部8度低溫入夜仍凍 明天可望回暖

今晨各地無降雨。各地今天清晨氣溫偏低，平地最低溫為雲林縣古坑鄉7.1度，其次是桃園市大溪區、新北市石碇區8.0度，南投縣名間鄉8.1度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，各地區的平地最低氣溫約在7至9度。

冷氣團+輻射冷卻雙重影響 高雄以北今晨急凍 專家示警強風威脅

大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今晨至上午高雄以北、宜蘭及花蓮局部地區有10度左右氣溫發生的機率，中央氣象署發布低溫特報。根據氣象署觀測資料，今天平地最低溫為雲林縣古坑鄉7.1度，其次是桃園市大溪區、新北市石碇區都只有8.0度，南投縣名間鄉也只有8.1度。

冷氣團發威溫差達10度 春季易過敏感冒 中醫建議這樣養生

季節入春，但近期冷氣團來襲，全台灣各地溫差高達10度，中醫師吳建緯指出，中醫養生著重「天人相應」，也就是人要隨著四時氣候變化，調整作息及飲食，春養肝、夏養心、秋養肺、冬養腎，而不同季節也有對應的食材及建議按壓的保健穴位，以目前的春季來說，氣溫變化大，容易感冒、過敏，建議多吃深色蔬菜，按壓穴位為腳背上的「太衝穴」。

6度深入俄烏戰區救傷患！台東馬偕醫師吳佩珊獲選十大傑出女青年

台東馬偕紀念醫院急診醫學科醫師吳佩珊長期投入急重症醫療與人道救援，榮獲由中華民國歷屆十大傑出女青年協會主辦的第27屆「十大傑出女青年」。這也是她繼前年獲得「台灣傑出永續青年獎」後，再度獲得全國性肯定。

洗衣精、芳香豆聞久頭暈想吐？當心「香害」恐誘發過敏

辦公室同事強烈的香水或古龍水讓你頭暈想吐？這不只是心理作用，在日本這被稱為「香害」。最新調查驚人發現，全日本逾一成中小學生曾因此身體不適，甚至有人因無法忍受教室內的衣物柔軟精味而被迫在戶外考試。專家警告，這些標榜長效持久的香氣微膠囊，將造成無法治癒的化學物質過敏症。這場「令和的病態建築危機」，元凶就藏在許多家庭標榜乾淨的日常習慣中。

