冷氣團至少影響到明晨 周日全台大回暖 這時熱飆30度高溫

大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中央氣象署發布低溫特報，今晨至上午高雄以北、宜蘭及花蓮局部地區有10度左右氣溫發生的機率。根據氣象署觀測資料，今天平地最低溫依序為雲林縣古坑鄉7.1度、花蓮縣秀林鄉7.4度、嘉義縣竹崎鄉7.7度。

天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，今天較乾空氣移入，持續受大陸冷氣團影響。清晨時段受輻射冷卻影響，台灣各地幾乎都有出現10度以下低溫，以本島雲林古坑鄉7.1度最低，外島連江南竿鄉9.7度。

薛皓天表示，今天白天受偏乾環境影響，各地大致為晴朗或多雲時晴天氣，以迎風面的東北角及東部雲量較多。中北部及東北部高溫約17至19度，中部高溫約21至23度，花東高溫約20至22度，南部高溫約22至25度。夜間清晨受輻射冷卻影響，中部以南溫差明顯，全台平地空曠處、沿海及近山區有10度以下低溫，各地市區低溫約12至14度，郊區低溫約10至12度。

明天仍屬於偏乾環境，薛皓天說，上半天冷氣團影響，下半天逐漸轉偏東風環境。各地晴朗、多雲時晴天氣，迎風面東北角及東部雲量仍偏多。清晨時段因輻射冷卻影響，局部有10度左右低溫機會， 白天各地逐漸回溫，中北部及東北部高溫約20至22度，中部以南高溫約22至26度，花東高溫約21至23度，不過夜間清晨持續有輻射冷卻帶來明顯降溫，各地市區低溫約13至15度，各地平地空曠處、沿海及近山區仍有11至13度低溫機會。

薛皓天說，周日高壓迴流偏東風環境，迎風面東北角及東部雲量仍稍多，為多雲時晴天氣，不過局部偶有零星短暫陣雨，其餘地區維持晴時多雲的穩定天氣。各地再稍回溫，中北部及東部高溫約22至24度，中部以南高溫約24至27度。白天感受舒適到暖和，不過受日照影響，南部地區然感受稍熱；夜間清晨時段持續受輻射冷卻影響，各地溫差可達10度左右，中南部甚至有10度以上溫差，整體降溫明顯，各地市區低溫約15至17度，各地平地空曠處、沿海及近山區局部有13至15度低溫機會。

整體來說周末兩天適合出門遊玩，天氣穩定，僅東部局部會有降雨機會，不過薛皓天表示，雨勢不大，且降雨時間也較短，要多注意的就是日夜溫差變化。

薛皓天表示，下周一環境偏東風，迎風面北海岸、東北角及東部水氣偏多，大致為多雲有短暫陣雨天氣，其餘地區可維持晴時多雲天氣，氣溫與周日相近。下周二至下周四環境吹東南到偏南風，台灣附近仍偏乾，各地晴時多雲天氣，迎風面恆春半島、東部及東北部雲量偏多，大致為多雲天氣偶有陽光露臉，不過局部仍偶有短暫陣雨機會。

溫度方面，薛皓天表示，各地氣溫會逐日微幅升溫，中部以北高溫約24至28度，東部高溫24至27度，中部以南高溫約25至30度，南部局部地區高溫可達30度以上，整體來說氣溫暖和到偏熱，但要注意的是夜間清晨時段，因受輻射冷卻影響帶來的日夜溫差變化，早晚溫差可達10度。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。