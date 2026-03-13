雲林古坑7.1度 吳德榮：今北部8度低溫入夜仍凍 明天可望回暖

根據交通部統計，去年全年因交通事故死亡者，有二八五八人，較前年減少九十二人，降幅百分之三點一，然而未達每年降低百分之七目標的一半。對此，交通部坦言，目前道安改善離目標仍有一段距離，分析機車跟高齡者死亡較多，事故型態以自摔、自撞事故比率較嚴重，無照駕駛情況惡化，今年將針對重要族群研擬精進策略。

