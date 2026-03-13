聽新聞
雲林古坑7.1度 吳德榮：今北部8度低溫入夜仍凍 明天可望回暖
今晨各地無降雨。各地今天清晨氣溫偏低，平地最低溫為雲林縣古坑鄉7.1度，其次是桃園市大溪區、新北市石碇區8.0度，南投縣名間鄉8.1度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，各地區的平地最低氣溫約在7至9度。
吳德榮說，今天受大陸高壓影響，各地晴朗乾燥，冷空氣仍偏強；白天北偏涼，中南舒適微熱，今晚、明晨氣溫仍低，局部地區仍有10度左右的平地最低氣溫，日夜溫差大；應注意保暖。今天北部8至22度、中部7至26度、南部9至29度、東部8至27度。
明天、周日持續受大陸高壓影響，各地晴朗乾燥；吳德榮表示，明天白天起冷空氣減弱，北舒適、中南微熱，早晚氣溫仍低，日夜溫差大。
下周一至下周四受高壓南側的偏東風、漸轉東南風的影響，吳德榮表示，各地持續晴朗乾燥，氣溫逐日緩升，北台白天舒適，漸轉微熱，中南部微熱，各地早晚偏涼，日夜溫差大；東半部水氣稍增、偶有局部零星飄雨的機率。
他說，下周五南下的東北季風已調弱，天氣略轉變；北部、東半部轉有局部短暫雨的機率，氣溫略降。下周六至22日天氣好轉，氣溫升。不過，期末3天各國模式的模擬並不一致、且持續調整中，需再觀察。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
