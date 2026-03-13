冷氣團+輻射冷卻雙重影響 高雄以北今晨急凍 專家示警強風威脅

大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今晨至上午高雄以北、宜蘭及花蓮局部地區有10度左右氣溫發生的機率，中央氣象署發布低溫特報。根據氣象署觀測資料，今天平地最低溫為雲林縣古坑鄉7.1度，其次是桃園市大溪區、新北市石碇區都只有8.0度，南投縣名間鄉也只有8.1度。

降溫，不降雨。氣象專家林得恩在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天的天氣仍受大陸冷氣團及輻射冷卻效應雙重影響，各地早晚天氣特別寒冷，尤其中南部日夜溫差增大。也要注意局部地區因氣壓梯度的增加，所肇致的強勁陣風發生。

至於降雨方面，他說，由於環境水氣偏少，天氣轉趨乾冷型態，各地大多為晴到多雲。今天最低溫預測，中部以北、宜花及金門、馬祖地區10至13度或以下，南部、台東及澎湖地區會落在13至15度之間。

他表示，一直要到明天，這波強冷空氣逐漸減弱，白天氣溫開始回升。但又因輻射冷卻影響，各地早晚天氣仍偏涼冷，外出活動需留意穿著衣物的調整。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。