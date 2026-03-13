聽新聞
0:00 / 0:00
冷氣團+輻射冷卻雙重影響 高雄以北今晨急凍 專家示警強風威脅
大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今晨至上午高雄以北、宜蘭及花蓮局部地區有10度左右氣溫發生的機率，中央氣象署發布低溫特報。根據氣象署觀測資料，今天平地最低溫為雲林縣古坑鄉7.1度，其次是桃園市大溪區、新北市石碇區都只有8.0度，南投縣名間鄉也只有8.1度。
降溫，不降雨。氣象專家林得恩在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天的天氣仍受大陸冷氣團及輻射冷卻效應雙重影響，各地早晚天氣特別寒冷，尤其中南部日夜溫差增大。也要注意局部地區因氣壓梯度的增加，所肇致的強勁陣風發生。
至於降雨方面，他說，由於環境水氣偏少，天氣轉趨乾冷型態，各地大多為晴到多雲。今天最低溫預測，中部以北、宜花及金門、馬祖地區10至13度或以下，南部、台東及澎湖地區會落在13至15度之間。
他表示，一直要到明天，這波強冷空氣逐漸減弱，白天氣溫開始回升。但又因輻射冷卻影響，各地早晚天氣仍偏涼冷，外出活動需留意穿著衣物的調整。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。