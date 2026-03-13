聽新聞
健康主題館／4類營養素 有助護肺、修復黏膜

聯合報／ 陳詩婷／康寧醫院營養師

<a href='/search/tagging/2/蘋果' rel='蘋果' data-rel='/2/108295' class='tag'><strong>蘋果</strong></a>、洋蔥、青花菜含護肺的<a href='/search/tagging/2/槲皮素' rel='槲皮素' data-rel='/2/248948' class='tag'><strong>槲皮素</strong></a>，蘋果皮含量比果肉還高。圖／123RF
蘋果、洋蔥、青花菜含護肺的槲皮素，蘋果皮含量比果肉還高。圖／123RF

肺癌位居台灣10大癌症死因之首，值得注意的是，女性罹患肺癌人數竟超越男性，且高達9成的女性患者並無抽菸習慣。科學家指出，除了空氣汙染，廚房裡的「油煙」更是不可忽視的隱形殺手。面對肺癌威脅，飲食調整上，首重大量的抗氧化劑與能修復黏膜組織的營養素，建議可多食用4類護肺食材。

1.黏液蛋白：修復呼吸道黏膜

肺功能受損，或長期暴露在空汙的人，呼吸道黏膜容易受損，平時可多攝取含黏液蛋白的食物，保持呼吸道的濕潤與彈性。常見食物如山藥、秋葵、蓮藕、皇宮菜等。尤其山藥不僅含有黏液蛋白，還富含薯蕷皂苷，這些成分具有抗發炎及抑制腫瘤細胞生長的潛力。

如何吃？

山藥酵素不耐熱，建議磨成泥或與食材打成汁，最能保留酵素活性；若要入菜，建議快速汆燙30秒，保持脆爽口感，避免高溫長時間燉煮導致黏液蛋白流失。

2.植物性蛋白質：強化細胞抗氧化

植物性蛋白質能提供受損細胞修復時所需的原料，對於放化療期間的組織重建至關重要。常見食物如黃豆、黑豆、毛豆、豌豆等。其中豌豆不僅含有豐富的蛋白質，還含有類黃酮、槲皮素等強效抗氧化劑，能中和自由基，減少肺部DNA的損傷。

如何吃？

豌豆仁可使用輕度汆燙方式，能鎖住豆類中的水溶性營養素與蛋白質。也可將豌豆仁與糙米、藜麥一同入電鍋蒸煮成豌豆飯，透過「蛋白質互補」提高吸收率。

3.槲皮素：降低癌症風險

槲皮素是一種強大的黃酮醇，具有優異的抗發炎與抗病毒活性。研究指出，它能顯著降低肺部組織的炎症反應，改善肺功能，阻斷癌細胞的細胞周期，是預防肺腺癌與慢性阻塞性肺病（COPD）的重要戰力。常見蔬果如蘋果（皮）、洋蔥、青花菜等。尤其蘋果皮的槲皮素含量比果肉高出數倍。

如何吃？

槲皮素相對耐熱，且為脂溶性營養素，建議烹煮洋蔥或青花菜時，可以「微油低溫拌炒」，能提升槲皮素的吸收利用率。

4.葉綠素與維生素A：保護上皮組織

葉綠素具有特殊的分子結構，能與油煙中的多環芳香烴等致癌物質結合，形成複合物排出體外，減少其對肺部細胞的損害。維生素A則負責維持氣管上皮細胞的健全，防止黏膜過度角質化，是肺部防禦病原與異物的第一道屏障。常見食物如大陸妹、菠菜、紅蘿蔔、地瓜葉等，都含有豐富的葉綠素與維生素A。

如何吃？

建議以「水炒法」炒菜。是先在鍋內加入少量水（約半碗），待水沸騰後放入蔬菜與油脂，快速翻炒後熄火。這種方法能避免油脂達到發煙點（產生油煙），同時維生素A是脂溶性的，加入油能大幅提升其吸收效果。

山藥豌豆蘋果綠拿鐵。圖／陳詩婷提供
山藥豌豆蘋果綠拿鐵。圖／陳詩婷提供

山藥豌豆蘋果綠拿鐵

●食材：山藥8分碗、豌豆2大湯匙、蘋果半顆、大陸妹一大盤、冷壓初榨橄欖油1湯匙。

●作法：豌豆輕度蒸燙後，與所有食材放入果汁機攪打均勻即可。

●功效：山藥潤肺、豌豆仁能修補組織，蘋果與大陸妹能抗氧化、中和毒素。此道綠拿鐵能幫助肺部黏膜重建，同時抑制癌細胞的生長。

●小提醒：若正值化放療期間，或免疫力較弱，建議所有生鮮食材（含水果）都要輕度汆燙，確保食用安全。

