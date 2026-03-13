聽新聞
罹睡眠呼吸中止症 心律不整、高血壓風險增

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
呼吸中止症患者可使用正壓呼吸器治療。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場
呼吸中止症患者可使用正壓呼吸器治療。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場

睡眠呼吸中止症病人，晚間睡眠品質不佳，白天容易嗜睡，也有可能發生心血管疾病。台灣睡眠醫學會理事長、林口長庚醫院胸腔內科副教授級主治醫師莊立邦指出，睡眠中若呼吸道阻塞，大腦為「自救」會發出指令，加強呼吸力道，讓胸腔內產生極大負壓，因此病人心律不整、高血壓風險增加，甚至有心律不整病人接受電燒治療後，仍會反覆發作。

莊立邦指出，睡眠呼吸中止症對病人而言有如「無聲心臟災難」，大腦為自保產生的負壓，會改變心臟血流及負荷，加上反覆缺氧導致交感與副交感神經劇烈波動，會讓患者晚間驚醒，且心跳加快、血壓飆升，對心血管造成長期危害，建議心律不整病人如合併打呼、睡眠品質較差、白天精神不濟等症狀，應先進行睡眠評估。

經睡眠評估確診呼吸中止症患者，可使用正壓呼吸器治療。莊立邦表示，臨床研究顯示，發生心律不整的呼吸中止症患者，先使用呼吸器輔助呼吸道暢通，避免身體缺氧後再進行電燒，可提升血壓穩定程度及心律狀態，也可提升日間精神狀態，部分患者不適應正壓呼吸器而中斷治療，建議可嘗試不同面罩，調整各項參數，降低配戴時不適感。

莊立邦指出，配戴正壓呼吸器患者，應以配戴時間4小時以上為初步目標，習慣正壓呼吸器且睡眠品質改善後，通常病人配戴意願也會提升，此外，患者在治療之外，應結合睡眠認知行為療法，由心理師協助訓練正念練習、限制躺床時間、配合日夜節律等，克服心理障礙，也要避免睡前飲酒，落實體重管理等生活習慣調整。

睡眠技師陳奕潔建議，民眾如果發現自己或伴侶晚間常打呼、睡不好，應盡快安排睡眠檢測，由醫師進行診斷，目前已有居家型睡眠評估工具，可不必留在醫院睡覺，在家中就能完成檢測。民眾不必過於恐慌，睡眠呼吸中止症並非不可逆，若能積極面對、勇於治療，不僅可改善生活品質，也能減少心血管疾病發生機率。

