營養師建議…一碗味噌湯 助一夜好眠

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導

不少上班族每天靠咖啡提神，但長期攝取咖啡因，容易影響睡眠品質，形成「愈喝愈累、愈累愈喝」的惡性循環。營養張宜婷表示，除了平常減少咖啡因攝取，晚餐若能加入有助放鬆神經的食物，如味噌湯，有助於改善睡眠品質。

張宜婷指出，許多人以為只有咖啡含有咖啡因，其實日常飲食中的手搖飲也常藏有「隱形咖啡因」，像紅茶、抹茶與可樂。紅茶屬全發酵茶，咖啡因含量在茶類飲品中相對較高；抹茶因為整片茶葉磨成粉末食用，人體攝取的咖啡因量也較多；可樂除了高糖分外，部分產品也會額外添加咖啡因，這類手搖飲或飲料若在下午或晚餐時段飲用，容易干擾夜間睡眠。

民眾如果想降低咖啡因對睡眠的影響，張宜婷建議，可改選無咖啡因飲品，例如麥茶、菊花茶或蜂蜜水，避免在晚餐後飲用含咖啡因的飲料。同時透過飲食調整，也能幫助改善睡眠品質與效率。

張宜婷表示，長期依賴咖啡因提神的人，神經系統常處於「過度開機」的狀態，體內鎂與維生素B群消耗速度也會加快，因此可適度補充相關營養素，幫助神經放鬆與調整作息。

在日常餐桌上，建議多攝取有助睡眠的食物，如地瓜、五穀飯、菠菜、奇異果等，其中味噌湯更是簡單又容易取得的選擇。

張宜婷說，味噌經發酵製成，含有天然的GABA（γ-胺基丁酸），這是一種重要的神經傳導物質，能抑制中樞神經過度興奮，幫助身體放鬆。研究顯示，適量攝取含GABA的食物，有助於縮短入睡時間、減少夜間清醒次數，並提升深層睡眠品質。

如果長期有睡眠困擾，張宜婷建議，可在晚餐搭配一碗溫熱的味噌湯，不僅能補充營養，也能幫助身體逐漸進入放鬆狀態，讓睡眠品質更加穩定。

睡眠 咖啡因 味噌湯 張宜婷 神經系統 神經傳導 晚餐 手搖飲 紅茶 營養

延伸閱讀

