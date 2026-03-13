聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／戒炸物、忌久坐追劇 花海踏青運動流汗

聯合報／ 李月治（北市士林）
我的減肥計畫，是深蹲、健行追花。圖／李月治提供
我的減肥計畫，是深蹲、健行追花。圖／李月治提供

近日在櫻花樹下拍照打卡，發現身材不復輕盈，和美麗的櫻花實在違和。我的體重原本維持在47公斤左右，奈何年假天天大餐、熬夜追劇，導致「每逢佳節胖3斤」。豈能因口腹之欲讓愛美的我不經意間飄出嬸味，為了減掉多餘的贅肉，管住嘴，邁開腿是不二法門。

首先，我戒掉油膩的速食店早餐和炸物，改吃麥片、優格和豆漿，讓腸胃更清爽。晚餐半小時後深蹲30下，可分次做，一周做兩、三次，只要持之以恆，一定能達到增肌減肥的效果。

其次，改掉久坐追劇的壞習慣，展開春天健行追花計畫。我是從社子騎YouBike到關渡，40幾分鐘車程，來到關渡宮靈山公園走春踏青，從階梯拾級而上，春天的花奼紫嫣紅開遍，公園裡擺設各式花燈造型，讓人心曠神怡，稍作休息後，再騎YouBike回家。

假日時，我和女兒從社子走路到士林官邸看鬱金香展，腳程40幾分鐘，來到浪漫花海的官邸，滿園春色惹人醉，身心舒暢。再到中正紀念堂，漫步在櫻花步道，拍照打卡之餘，不忘在廣場空地甩甩手，踮踮腳做些簡易運動

我們還南下台中，來到秋紅谷都市森林，凹型廣場、湖泊、紅樹、草坪與景觀橋，黑天鵝優游湖中，絕美景色讓人流連忘返。

走出戶外，運動流汗甩肉，新的一年，希望馬上窈窕，健康美麗。

運動 追劇 士林官邸 減重 健康飲食 流汗甩肉 打卡地點 櫻花

延伸閱讀

健康你我他／運動忌口不暴食 兩周終達標瘦身

健康你我他／早餐不吃精緻澱粉 在家運動甩肉

健康你我他／春光明媚踏青去 溫柔持久的運動

相關新聞

政策又跳票？交通事故死亡數去年共奪2858命 降幅僅3.1％

根據交通部統計，去年全年因交通事故死亡者，有二八五八人，較前年減少九十二人，降幅百分之三點一，然而未達每年降低百分之七目標的一半。對此，交通部坦言，目前道安改善離目標仍有一段距離，分析機車跟高齡者死亡較多，事故型態以自摔、自撞事故比率較嚴重，無照駕駛情況惡化，今年將針對重要族群研擬精進策略。

改善道安真正關鍵...學者籲加強政令宣導 優化道路標線

為洗刷行人地獄汙名，交通部從二○二二年開始，每月固定舉行道安記者會，公布各項事故數據，甚至點名後段班縣市要求改善，然而去年交通事故死亡數卻僅較前年下降百分之三點一。對此，交通學者直言，中央應加強宣導，並增設相關硬體設備，有效整合工程、教育、執法及宣導，才能解決行人道安根本問題。

小綠人以後不跑了！交部：綠燈取消加速動畫 今年內全台統一

小綠人快走畫面恐要走入歷史。行政院長卓榮泰前天主持「中央道路交通安全會報」時指出，為維護行人穿越路口安全，應取消小綠人閃爍「加速」動畫，避免產生催促行人或把握最後衝刺機會的錯誤認知。交通部表示，「小綠人」未來將取消「快走」動畫，但不會取消閃爍，將盡速與地方協調，今年會統一全國的行人綠燈號誌。

社福加碼 民團批200萬邊緣人拿不到

行政院昨拍板，提高低收入戶家庭、兒童、就學生活補助等六大社福津貼，調幅百分之廿三點五。但民團及學者指出，現行「社會救助法」（簡稱社救法）限制，我國逾二○○萬貧窮人口無法取得社福資格，加碼津貼僅增加相對剝奪感，盼盡速推動修法，解決虛擬所得、家戶合計等沉痾。衛福部社工司表示，已將社救法修法列為優先法案。

健康主題館／4類營養素 有助護肺、修復黏膜

肺癌位居台灣10大癌症死因之首，值得注意的是，女性罹患肺癌人數竟超越男性，且高達9成的女性患者並無抽菸習慣。科學家指出，除了空氣汙染，廚房裡的「油煙」更是不可忽視的隱形殺手。面對肺癌威脅，飲食調整上，首重大量的抗氧化劑與能修復黏膜組織的營養素，建議可多食用4類護肺食材。

原來當媽媽是許多家庭最圓滿的一刻！調查顯示：試管順利生產，比中樂透500萬、免費環遊世界、買人生第一棟房更幸福

少子化背後，常被忽略的是備孕女性在療程中的長期壓力。許多女性並非意願不足，卻在備孕路上承受巨大壓力。為更深入理解女性在試管療程中的真實處境，著重與試管療程檢測的英緹生技委託第三方上華市場研究顧問團隊針

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。