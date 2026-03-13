健康你我他／戒炸物、忌久坐追劇 花海踏青運動流汗

近日在櫻花樹下拍照打卡，發現身材不復輕盈，和美麗的櫻花實在違和。我的體重原本維持在47公斤左右，奈何年假天天大餐、熬夜追劇，導致「每逢佳節胖3斤」。豈能因口腹之欲讓愛美的我不經意間飄出嬸味，為了減掉多餘的贅肉，管住嘴，邁開腿是不二法門。

首先，我戒掉油膩的速食店早餐和炸物，改吃麥片、優格和豆漿，讓腸胃更清爽。晚餐半小時後深蹲30下，可分次做，一周做兩、三次，只要持之以恆，一定能達到增肌減肥的效果。

其次，改掉久坐追劇的壞習慣，展開春天健行追花計畫。我是從社子騎YouBike到關渡，40幾分鐘車程，來到關渡宮靈山公園走春踏青，從階梯拾級而上，春天的花奼紫嫣紅開遍，公園裡擺設各式花燈造型，讓人心曠神怡，稍作休息後，再騎YouBike回家。

假日時，我和女兒從社子走路到士林官邸看鬱金香展，腳程40幾分鐘，來到浪漫花海的官邸，滿園春色惹人醉，身心舒暢。再到中正紀念堂，漫步在櫻花步道，拍照打卡之餘，不忘在廣場空地甩甩手，踮踮腳做些簡易運動。

我們還南下台中，來到秋紅谷都市森林，凹型廣場、湖泊、紅樹、草坪與景觀橋，黑天鵝優游湖中，絕美景色讓人流連忘返。

走出戶外，運動流汗甩肉，新的一年，希望馬上窈窕，健康美麗。