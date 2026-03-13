聽新聞
新冠疫苗 4月7日起高風險群第二劑接種

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導

新冠疫苗全民公費接種延長至四月卅日，滿六個月以上民眾皆可施打。衛福部疾管署昨宣布，自四月七日起提供高風險族群接種第二劑新冠疫苗，提升保護力，初估約七十五萬人受惠。專家分析，依二○二三年後監測，夏季新冠疫情反而高於冬季，加上疫苗保護力約維持半年，如今透過春季接種提升高風險族群在夏季疫情高峰期的保護力。

經衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）討論，四月七日起提供高風險族群接種第二劑新冠疫苗，且須與前一劑間隔至少六個月。目前逾六十五歲長者累計接種約一○○萬人，其中約七十五萬人可在今年四月底前接種第二劑，呼籲符合資格者踴躍接種。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬說，台灣每年六至十月的夏季新冠疫情高峰，病例數已高於冬季疫情，因新冠疫苗保護力約可維持半年左右，去年接種疫苗者若能在四月追加一劑疫苗，保護力可望延續至十一月，剛好涵蓋夏季疫情的上升時段。

疫情 新冠疫苗

