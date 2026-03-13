政院拍板 6大社福津貼 7月調增23.5%

行政院會昨拍板「六大生活津貼（補助）調整規畫」，提高身障者、中低收老人、弱勢兒少，以及低收入戶的家庭、兒童、就學等生活補助給付達百分之廿三點五，將力拚七月上路。行政院長卓榮泰呼籲，立院應考量弱勢民眾的基本生計與福祉，盡速審議總預算案。

現行六大生活津貼（補助）機制，調整金額為每四年依消費者物價指數（CPI）成長指數調整、依社會及經濟發展狀況不定期加發；此外，自今年起至明年一月，也將依據「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，每月加發五百元至一千元不等。

衛福部昨赴行政院會報告相關調整規畫，卓揆也拍板全面調增六大生活津貼（補助）百分之廿三點五，每月最高可增加四七八九元，且加強兒少扶助每月最低補助五千元，除了現有四年一次定期調整機制外，也增加每兩年期中檢討CPI調增情形，成長率達百分之三即調整補助，預計八十九萬人受惠。

為配合老農津貼及國民年金修法實施日期同步實施，衛福部指出，期盼國會能支持，使津貼調升同時在七月上路，增加經費由中央全額負擔，八項社福津貼預計可照顧三百一十八萬人。

而加計「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」加發金額後，自六月起算，今年中央負擔總經費二四四點四億元，增加經費將採追加預算因應，明年則為三三五點六億元。