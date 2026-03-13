社福加碼 民團批200萬邊緣人拿不到

行政院昨拍板，提高低收入戶家庭、兒童、就學生活補助等六大社福津貼，調幅百分之廿三點五。但民團及學者指出，現行「社會救助法」（簡稱社救法）限制，我國逾二○○萬貧窮人口無法取得社福資格，加碼津貼僅增加相對剝奪感，盼盡速推動修法，解決虛擬所得、家戶合計等沉痾。衛福部社工司表示，已將社救法修法列為優先法案。

「政府調升補助對低收入戶固然有所幫助，但新制只考慮已被補助制度納入的民眾。」台大社工系名譽教授鄭麗珍曾藉研究推估，我國收支不平衡家戶數量達百分之六，對比目前低收入戶家戶數不及百分之三，兩者落差幅度達百分之三。鄭麗珍說，關鍵是「許多貧窮制度邊緣人未納入補助」。

芒草心慈善協會政策倡議專員王今暐說，我國約有二○○多萬貧窮人口無法取得低收、中低收入戶資格，社福津貼加碼「看得到、吃不到」，恐還產生相對剝奪感。

「這次津貼調幅不小，顯示政府已看見物價上漲對經濟弱勢家庭、兒少造成的衝擊。」兒福聯盟政策發展處副處長李宏文說，過去社救法被批評每四年檢討一次，難以及時反映物價波動，如今改為兩年檢討，能更快回應弱勢家庭支出壓力，值得肯定。

李宏文說，國內認定貧窮人口標準相對嚴格，部分家庭卡在名下有不動產，但這些不動產可能是共同持有，賣不掉也動不了，讓實際經濟弱勢家庭落入「灰色地帶」，無法取得政府扶助津貼，呼籲社福津貼調整須搭配社救法修法，期待修法朝向依兒少需求及家庭實際照顧現況評估結果，放寬政策適用的彈性。

老人福利推動聯盟秘書長張淑卿也說，近年面臨持續性的物價上漲壓力，嚴重衝擊民眾荷包，尤其是伙食費、房屋租金、醫療掛號費等成本顯著增加，政府調增六大社福津貼予以肯定與期待。她表示，確實一些長輩名下有房產、有土地，不符合中低收入資格，無法享有完整低收補助，估計全台約有數百萬邊緣戶，盼各縣市政府給予主動關懷。

另身障者生活補助津貼也獲調整，但受益人數僅占全台一百卅萬人口中的卅四點二萬人。身心障礙聯盟秘書長洪心平說，目前僅中低收入身障者能領取生活補助，因社救法採家戶合計制度，許多身障者遭家人棄養，卻被認定有家庭經濟支援，排除在補助對象之外，呼籲修法前研擬彈性補助作法。