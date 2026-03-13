聽新聞
0:00 / 0:00

社福加碼 民團批200萬邊緣人拿不到

聯合報／ 記者林琮恩葉冠妤廖靜清／台北報導
近年面臨持續性的物價上漲壓力，嚴重衝擊民眾荷包，行政院會昨天拍板「6大生活津貼（補助）調整規畫」，生活補助給付調增23.5％，並加強照顧弱勢兒少。記者季相儒／攝影
近年面臨持續性的物價上漲壓力，嚴重衝擊民眾荷包，行政院會昨天拍板「6大生活津貼（補助）調整規畫」，生活補助給付調增23.5％，並加強照顧弱勢兒少。記者季相儒／攝影

行政院昨拍板，提高低收入戶家庭、兒童、就學生活補助等六大社福津貼，調幅百分之廿三點五。但民團及學者指出，現行「社會救助法」（簡稱社救法）限制，我國逾二○○萬貧窮人口無法取得社福資格，加碼津貼僅增加相對剝奪感，盼盡速推動修法，解決虛擬所得、家戶合計等沉痾。衛福部社工司表示，已將社救法修法列為優先法案。

「政府調升補助對低收入戶固然有所幫助，但新制只考慮已被補助制度納入的民眾。」台大社工系名譽教授鄭麗珍曾藉研究推估，我國收支不平衡家戶數量達百分之六，對比目前低收入戶家戶數不及百分之三，兩者落差幅度達百分之三。鄭麗珍說，關鍵是「許多貧窮制度邊緣人未納入補助」。

芒草心慈善協會政策倡議專員王今暐說，我國約有二○○多萬貧窮人口無法取得低收、中低收入戶資格，社福津貼加碼「看得到、吃不到」，恐還產生相對剝奪感。

「這次津貼調幅不小，顯示政府已看見物價上漲對經濟弱勢家庭、兒少造成的衝擊。」兒福聯盟政策發展處副處長李宏文說，過去社救法被批評每四年檢討一次，難以及時反映物價波動，如今改為兩年檢討，能更快回應弱勢家庭支出壓力，值得肯定。

李宏文說，國內認定貧窮人口標準相對嚴格，部分家庭卡在名下有不動產，但這些不動產可能是共同持有，賣不掉也動不了，讓實際經濟弱勢家庭落入「灰色地帶」，無法取得政府扶助津貼，呼籲社福津貼調整須搭配社救法修法，期待修法朝向依兒少需求及家庭實際照顧現況評估結果，放寬政策適用的彈性。

老人福利推動聯盟秘書長張淑卿也說，近年面臨持續性的物價上漲壓力，嚴重衝擊民眾荷包，尤其是伙食費、房屋租金、醫療掛號費等成本顯著增加，政府調增六大社福津貼予以肯定與期待。她表示，確實一些長輩名下有房產、有土地，不符合中低收入資格，無法享有完整低收補助，估計全台約有數百萬邊緣戶，盼各縣市政府給予主動關懷。

另身障者生活補助津貼也獲調整，但受益人數僅占全台一百卅萬人口中的卅四點二萬人。身心障礙聯盟秘書長洪心平說，目前僅中低收入身障者能領取生活補助，因社救法採家戶合計制度，許多身障者遭家人棄養，卻被認定有家庭經濟支援，排除在補助對象之外，呼籲修法前研擬彈性補助作法。

低收入戶 弱勢家庭 社福 行政院 衛福部

延伸閱讀

政院調升低收補助⋯200萬貧窮邊緣戶相對剝奪感增 專家：恐成國安隱憂

中低收入老人生活津貼調升23.5% 民團：多關注「窮到只剩房」的邊緣戶

全台130萬身障者 政院加碼生活津貼只給34.2萬人…障盟籲放寬補助門檻

低收入戶生活津貼調升 學者：關鍵3%貧窮邊緣戶拿不到

相關新聞

政策又跳票？交通事故死亡數去年共奪2858命 降幅僅3.1％

根據交通部統計，去年全年因交通事故死亡者，有二八五八人，較前年減少九十二人，降幅百分之三點一，然而未達每年降低百分之七目標的一半。對此，交通部坦言，目前道安改善離目標仍有一段距離，分析機車跟高齡者死亡較多，事故型態以自摔、自撞事故比率較嚴重，無照駕駛情況惡化，今年將針對重要族群研擬精進策略。

改善道安真正關鍵...學者籲加強政令宣導 優化道路標線

為洗刷行人地獄汙名，交通部從二○二二年開始，每月固定舉行道安記者會，公布各項事故數據，甚至點名後段班縣市要求改善，然而去年交通事故死亡數卻僅較前年下降百分之三點一。對此，交通學者直言，中央應加強宣導，並增設相關硬體設備，有效整合工程、教育、執法及宣導，才能解決行人道安根本問題。

小綠人以後不跑了！交部：綠燈取消加速動畫 今年內全台統一

小綠人快走畫面恐要走入歷史。行政院長卓榮泰前天主持「中央道路交通安全會報」時指出，為維護行人穿越路口安全，應取消小綠人閃爍「加速」動畫，避免產生催促行人或把握最後衝刺機會的錯誤認知。交通部表示，「小綠人」未來將取消「快走」動畫，但不會取消閃爍，將盡速與地方協調，今年會統一全國的行人綠燈號誌。

社福加碼 民團批200萬邊緣人拿不到

行政院昨拍板，提高低收入戶家庭、兒童、就學生活補助等六大社福津貼，調幅百分之廿三點五。但民團及學者指出，現行「社會救助法」（簡稱社救法）限制，我國逾二○○萬貧窮人口無法取得社福資格，加碼津貼僅增加相對剝奪感，盼盡速推動修法，解決虛擬所得、家戶合計等沉痾。衛福部社工司表示，已將社救法修法列為優先法案。

原來當媽媽是許多家庭最圓滿的一刻！調查顯示：試管順利生產，比中樂透500萬、免費環遊世界、買人生第一棟房更幸福

少子化背後，常被忽略的是備孕女性在療程中的長期壓力。許多女性並非意願不足，卻在備孕路上承受巨大壓力。為更深入理解女性在試管療程中的真實處境，著重與試管療程檢測的英緹生技委託第三方上華市場研究顧問團隊針

有行旅 「九州慢行‧器物之旅」知性遊

日本九州七個縣高達卅三個陶瓷產地，是典型的陶瓷天國。有行旅邀生活器物專家，溫事主理人Rick領航，走訪佐賀的唐津、有田、伊萬里和有「天空的窯鄉」之稱的小石原等器物產地和地方窯廠。認識日本三大茶陶之一唐津燒、世界第一民陶小鹿田燒和日本瓷器發源地的有田燒。並安排造訪日本唯一陶瓷鳥居「陶山神社」；漫步八女市，體驗一場知性和感性兼具的旅行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。