各地特色小綠人怎麼改？地方表憂慮 待中央協調

聯合報／ 記者邱書昱陳敬丰李宗祐宋原彰胡瑞玲／連線報導
行政院長卓榮泰指出，為維護行人穿越路口安全，應取消小綠人閃爍加速動畫。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰指出，為維護行人穿越路口安全，應取消小綠人閃爍加速動畫。圖／聯合報系資料照片

交通部擬取消行人號誌「小綠人」快走動畫，全國統一變燈前會閃爍，台北、台中、高雄等縣市都表示，將依中央規定調整，嘉義市因行人綠燈倒數時已是閃燈，無須調整，至於特色「火雞」號誌去留仍待協調。

台北市政府在一九九九年時，啟用全球第一座「會動」的行人號誌，增加小綠人慢走、快跑的動畫，當綠燈剩下一定秒數時會從「走路」變為「快跑」並閃爍，不僅讓「小綠人」成為觀光打卡景點，也有不少國家跟進，讓小綠人被視為「台灣之光」。

多年過去，小綠人如今也有各種創意變化，包括嘉義的火雞、女版小綠人、屏東的情侶版小綠人、新竹縣市過年限定的跳跳馬等。

北市交通管制工程處規畫科長李薇婷說，先前北市「小綠人」從綠燈倒數變紅燈時，以快跑閃爍方式呈現，民眾反映圖示會誤導民眾奔跑通過斑馬線，甚至造成長者恐慌奔跑，可能發生危險，所以將閃爍畫面調慢成類似快走模式。

李薇婷說，「小綠人」奔跑程式二○二一年逐步調整，從每秒三到四個周期循環調降為二個周期，視覺上放慢。根據調查，號誌調整前，行人奔跑過馬路的比率是百分之一點五六，調慢後是百分之一點一二，確有下降。交工處補充，若中央規則修正，北市會依新規則調整。

高雄超過二千處路口設置行人號誌，分新、舊類型，多數都有行人綠燈快走（跑）動態。高市交通局表示，將配合中央政策逐步調整行人專用號誌，「調整設備和技術沒問題，但考量路口數量多，作業需要時間」。

嘉義市小綠人燈號有著獨具特色的「火雞」號誌，屏東縣也有特殊設計，後續交通部會與各縣市政府討論如何在保留地方特色與統一號誌間取得平衡。未來若中央確定細節，火雞號誌可能也改以閃爍方式呈現。

小綠人 交通安全 行人 行人地獄

