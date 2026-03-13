聽新聞
小綠人以後不跑了！交部：綠燈取消加速動畫 今年內全台統一

聯合報／ 記者胡瑞玲黃婉婷／台北報導
交通部表示將取消「小綠人快跑」號誌，今年統一全國行人綠燈號誌。記者曾吉松／攝影
交通部表示將取消「小綠人快跑」號誌，今年統一全國行人綠燈號誌。記者曾吉松／攝影

小綠人快走畫面恐要走入歷史。行政院長卓榮泰前天主持「中央道路交通安全會報」時指出，為維護行人穿越路口安全，應取消小綠人閃爍「加速」動畫，避免產生催促行人或把握最後衝刺機會的錯誤認知。交通部表示，「小綠人」未來將取消「快走」動畫，但不會取消閃爍，將盡速與地方協調，今年會統一全國的行人綠燈號誌。

為使高齡者擁有較充裕的時間穿越路口，卓揆指示交通部會同內政部與地方政府共同推動，如醫院、長照機構等，比照現行法規，以較低步行速度計算行人穿越路口之清道時間，並於路口搭配設置行人庇護島等。

根據統計，目前包含基隆市、台北市、新北市、新竹市、新竹縣、桃園市、宜蘭縣、台南市、高雄市、嘉義市、屏東縣、花蓮縣、澎湖縣、台中市、台東縣、苗栗縣、雲林縣、彰化縣、南投縣、金門縣，共廿縣市的「小綠人」有快走動畫。

交通部指出，各縣市小綠人號誌不一致，部分縣市小綠人有「快走」動畫，部分則沒有，會盡快與地方政府討論，由於可能需要修改程式，後續會為各地方政府保留緩衝時間，預計今年完成統一。

不過交通部前天才發布修正「道路交通標誌標線號誌設置規則」，明確化「行人綠燈閃光」的顯示意義，從「禁止跨入」斑馬線，改為「避免跨入」，昨又宣布要取消行人綠燈「小綠人快走」號誌，遭民眾質疑小綠人政策怎麼變來變去，但也有不少民眾認為，取消快走動畫挺好的，但希望保持倒數秒數，才能評估是否有足夠時間安全過馬路。

對此，交通部路政及道安司長吳東凌坦言，前天修法內容重點在於從綠燈閃爍時，「禁止踏入」改為「避免踏入」，且法規內僅提及「亮」、「閃爍」詞語，並無「加速」一詞，因此才無特別提及，未來會多注意。

地方政府 卓榮泰 交通部 小綠人 行人 動畫

政策又跳票？交通事故死亡數去年共奪2858命 降幅僅3.1％

根據交通部統計，去年全年因交通事故死亡者，有二八五八人，較前年減少九十二人，降幅百分之三點一，然而未達每年降低百分之七目標的一半。對此，交通部坦言，目前道安改善離目標仍有一段距離，分析機車跟高齡者死亡較多，事故型態以自摔、自撞事故比率較嚴重，無照駕駛情況惡化，今年將針對重要族群研擬精進策略。

改善道安真正關鍵...學者籲加強政令宣導 優化道路標線

為洗刷行人地獄汙名，交通部從二○二二年開始，每月固定舉行道安記者會，公布各項事故數據，甚至點名後段班縣市要求改善，然而去年交通事故死亡數卻僅較前年下降百分之三點一。對此，交通學者直言，中央應加強宣導，並增設相關硬體設備，有效整合工程、教育、執法及宣導，才能解決行人道安根本問題。

