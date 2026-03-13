改善道安真正關鍵...學者籲加強政令宣導 優化道路標線

為洗刷行人地獄汙名，交通部從二○二二年開始，每月固定舉行道安記者會，公布各項事故數據，甚至點名後段班縣市要求改善，然而去年交通事故死亡數卻僅較前年下降百分之三點一。對此，交通學者直言，中央應加強宣導，並增設相關硬體設備，有效整合工程、教育、執法及宣導，才能解決行人道安根本問題。

消基會交通委員會召集人李克聰則說，許多行人因行穿線間距過長，為了便利，常會直接穿越道路，為避免這類情況發生，應優化現有標線，例如在合適的黃網線上增設行穿線，行人穿越大型路口時也能較為安全。

李克聰也提到，汽機車駕駛停等行人概念已深植人心，但駕駛面對行人不斷違規、自己卻要遵守法令停等，會讓人感受不平衡，進一步出現「選擇性遵守法令」的情況，在沒有科技執法、警察臨檢的情況下就不遵守交通規則，導致事故容易發生，中央應加強宣導，並增設相關硬體設備。

成大交通管理科學系教授鄭永祥則認為，不管推出任何政策，在制度上路前都應積極宣導，上路後要定期觀察、分析實施成效，確認措施確實達到預期目標。舉例來說，先前大力推動行人專用時相及行人早開制度，政府就應該隨時回頭評估其效益，才能評估是否投入更多資源推動。

「交通部太高估自己，設定的目標太過理想化。」鄭永祥也批評，交通部應採合理的目標管理，目標值設定可以參考過去被實證有效的行人道安改善措施的改善值，並透過持續的政策資源投入，有效整合工程、教育、執法及宣導來達到所設定的道安合理目標。