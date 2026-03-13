政策又跳票？交通事故死亡數去年共奪2858命 降幅僅3.1％

根據交通部統計，去年全年因交通事故死亡者，有二八五八人，較前年減少九十二人，降幅百分之三點一，然而未達每年降低百分之七目標的一半。對此，交通部坦言，目前道安改善離目標仍有一段距離，分析機車跟高齡者死亡較多，事故型態以自摔、自撞事故比例較嚴重，無照駕駛情況惡化，今年將針對重要族群研擬精進策略。

賴清德總統政見宣示二○三○年道路交通事故死亡降低百分之五十，也就是每年須要達減少百分之七目標，行人目標亦同。不過根據交通部統計，去年交通死亡人數僅比前年僅降幅百分之三點一，遭質疑每年交通死亡人數降幅緩慢，二○五○年零死亡目標恐跳票。

根據行政院說明，今年目標為交通事故整體死亡人數降低百分之十四，以及行人死亡人數降低百分之廿二，行政院長卓榮泰表示，中央及地方須共同加強努力才能達成。

交通部路政及道安司長吳東凌指出，卅日整體死亡統計部分，十三個縣市皆呈現下降趨勢，但仍有四縣市死亡人數增加，分別是新北市、基隆市、嘉義市、台南市。此外，高雄市雖呈現下降趨勢，不過去年卅日交安死亡人數仍有三○七人，為全國之冠。行人死亡人數部分也有四縣市惡化，包含台中市、雲林縣、嘉義縣、高雄市。

吳東凌表示，針對死亡人數增加縣市，將共同討論原因和改善措施成效，其中台中市行人死亡情況相對比較嚴重，將持續關切中。

「現行統計資料失真。」嘉市交通處表示，A1死亡人數應嚴謹扣除疾病死亡、自殺等案例，去年若扣除，實際上較前年減少一人，已向中央反映，爭取數據校正。

台中市交通局表示，中市去年第四季行人卅日死亡人數為九人，比前三季平均十六人減少，顯示已有改善成效，將持續精進。基隆市政府表示，將再加強取締車輛不停讓行人及行人違規穿越道路行為。

新北交通局回應，新北市全國人口最多，機動車輛數量也居全台之冠，將持續精進事故防制措施，並積極推動軌道及公共運輸建設。

台南市交通局則坦言，去年上半年交通死亡事故一度偏高，市府立即精進防制作為，下半年成效明顯。