政策又跳票？交通事故死亡數去年共奪2858命 降幅僅3.1％

聯合報／ 記者胡瑞玲陳敬丰林媛玲游明煌吳淑玲李宗祐／連線報導
據交通部統計，去年全年因交通事故死亡者有2858人，較前年減少92人，降幅3.1%。圖／聯合報系資料照片
據交通部統計，去年全年因交通事故死亡者有2858人，較前年減少92人，降幅3.1%。圖／聯合報系資料照片

根據交通部統計，去年全年因交通事故死亡者，有二八五八人，較前年減少九十二人，降幅百分之三點一，然而未達每年降低百分之七目標的一半。對此，交通部坦言，目前道安改善離目標仍有一段距離，分析機車跟高齡者死亡較多，事故型態以自摔、自撞事故比例較嚴重，無照駕駛情況惡化，今年將針對重要族群研擬精進策略。

賴清德總統政見宣示二○三○年道路交通事故死亡降低百分之五十，也就是每年須要達減少百分之七目標，行人目標亦同。不過根據交通部統計，去年交通死亡人數僅比前年僅降幅百分之三點一，遭質疑每年交通死亡人數降幅緩慢，二○五○年零死亡目標恐跳票。

根據行政院說明，今年目標為交通事故整體死亡人數降低百分之十四，以及行人死亡人數降低百分之廿二，行政院長卓榮泰表示，中央及地方須共同加強努力才能達成。

交通部路政及道安司長吳東凌指出，卅日整體死亡統計部分，十三個縣市皆呈現下降趨勢，但仍有四縣市死亡人數增加，分別是新北市、基隆市、嘉義市、台南市。此外，高雄市雖呈現下降趨勢，不過去年卅日交安死亡人數仍有三○七人，為全國之冠。行人死亡人數部分也有四縣市惡化，包含台中市、雲林縣、嘉義縣、高雄市。

吳東凌表示，針對死亡人數增加縣市，將共同討論原因和改善措施成效，其中台中市行人死亡情況相對比較嚴重，將持續關切中。

「現行統計資料失真。」嘉市交通處表示，A1死亡人數應嚴謹扣除疾病死亡、自殺等案例，去年若扣除，實際上較前年減少一人，已向中央反映，爭取數據校正。

台中市交通局表示，中市去年第四季行人卅日死亡人數為九人，比前三季平均十六人減少，顯示已有改善成效，將持續精進。基隆市政府表示，將再加強取締車輛不停讓行人及行人違規穿越道路行為。

新北交通局回應，新北市全國人口最多，機動車輛數量也居全台之冠，將持續精進事故防制措施，並積極推動軌道及公共運輸建設。

台南市交通局則坦言，去年上半年交通死亡事故一度偏高，市府立即精進防制作為，下半年成效明顯。

為洗刷行人地獄汙名，交通部從二○二二年開始，每月固定舉行道安記者會，公布各項事故數據，甚至點名後段班縣市要求改善，然而去年交通事故死亡數卻僅較前年下降百分之三點一。對此，交通學者直言，中央應加強宣導，並增設相關硬體設備，有效整合工程、教育、執法及宣導，才能解決行人道安根本問題。

小綠人快走畫面恐要走入歷史。行政院長卓榮泰前天主持「中央道路交通安全會報」時指出，為維護行人穿越路口安全，應取消小綠人閃爍「加速」動畫，避免產生催促行人或把握最後衝刺機會的錯誤認知。交通部表示，「小綠人」未來將取消「快走」動畫，但不會取消閃爍，將盡速與地方協調，今年會統一全國的行人綠燈號誌。

行政院昨拍板，提高低收入戶家庭、兒童、就學生活補助等六大社福津貼，調幅百分之廿三點五。但民團及學者指出，現行「社會救助法」（簡稱社救法）限制，我國逾二○○萬貧窮人口無法取得社福資格，加碼津貼僅增加相對剝奪感，盼盡速推動修法，解決虛擬所得、家戶合計等沉痾。衛福部社工司表示，已將社救法修法列為優先法案。

日本九州七個縣高達卅三個陶瓷產地，是典型的陶瓷天國。有行旅邀生活器物專家，溫事主理人Rick領航，走訪佐賀的唐津、有田、伊萬里和有「天空的窯鄉」之稱的小石原等器物產地和地方窯廠。認識日本三大茶陶之一唐津燒、世界第一民陶小鹿田燒和日本瓷器發源地的有田燒。並安排造訪日本唯一陶瓷鳥居「陶山神社」；漫步八女市，體驗一場知性和感性兼具的旅行。

