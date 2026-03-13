聽新聞
無出國史 彰縣一家8人染「食人菌」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導

俗稱「食人菌」的A族鏈球菌感染近期在日本引發關注，但彰化縣一戶八口未曾出國，仍出現家庭群聚感染，相繼出現劇烈喉嚨痛等症狀，其中六人一度住院治療，服用抗生素後逐漸改善。

卅九歲吳姓婦人表示，八歲次子日前突然昏睡一整天，醒來後哭著說喉嚨像「被刀割到」般疼痛。就醫檢查發現扁桃腺明顯腫大，嘴巴幾乎無法張開。隨後家中其他成員也陸續出現類似症狀，包括她本人、四名子女、大嫂及其兩名女兒，共八人出現喉嚨撕裂般疼痛，其中六人因症狀嚴重住院治療六天。由於家族近期無人前往日本，家屬研判可能是家族聚餐時感染。

一家人後續轉至衛福部彰化醫院就醫，確診為A族鏈球菌感染。彰化醫院小兒科主任馬瑞杉表示，A族鏈球菌主要透過飛沫與接觸傳播，常侵犯人體黏膜與皮膚軟組織。若病情惡化，細菌可能侵入肌肉或筋膜，造成蜂窩性組織炎，甚至引發壞死性筋膜炎，因此被俗稱為「食人菌」。

馬瑞杉指出，農曆年後相關病例有增加趨勢，常見症狀包括急性咽喉炎、扁桃腺紅腫、劇烈喉嚨痛及高燒不退。部分患者可能併發猩紅熱、急性腎絲球腎炎、急性風濕熱、蜂窩性組織炎、化膿性肌肉炎或壞死性筋膜炎；若進一步引發鏈球菌毒性休克症候群，可能在短時間內出現多重器官衰竭，迅速惡化甚至導致休克死亡，死亡率可達三至五成。

醫師提醒，若出現異常劇烈的喉嚨痛或高燒不退，應盡快就醫檢查。確診患者需完整接受十天抗生素療程，以降低嚴重併發症風險。平時出入公共場所應配戴口罩、勤洗手；若家庭中有人感染，患者應立即配戴口罩並加強個人衛生，以避免在家中造成群聚傳播。

相關新聞

政策又跳票？交通事故死亡數去年共奪2858命 降幅僅3.1％

根據交通部統計，去年全年因交通事故死亡者，有二八五八人，較前年減少九十二人，降幅百分之三點一，然而未達每年降低百分之七目標的一半。對此，交通部坦言，目前道安改善離目標仍有一段距離，分析機車跟高齡者死亡較多，事故型態以自摔、自撞事故比率較嚴重，無照駕駛情況惡化，今年將針對重要族群研擬精進策略。

改善道安真正關鍵...學者籲加強政令宣導 優化道路標線

為洗刷行人地獄汙名，交通部從二○二二年開始，每月固定舉行道安記者會，公布各項事故數據，甚至點名後段班縣市要求改善，然而去年交通事故死亡數卻僅較前年下降百分之三點一。對此，交通學者直言，中央應加強宣導，並增設相關硬體設備，有效整合工程、教育、執法及宣導，才能解決行人道安根本問題。

小綠人以後不跑了！交部：綠燈取消加速動畫 今年內全台統一

小綠人快走畫面恐要走入歷史。行政院長卓榮泰前天主持「中央道路交通安全會報」時指出，為維護行人穿越路口安全，應取消小綠人閃爍「加速」動畫，避免產生催促行人或把握最後衝刺機會的錯誤認知。交通部表示，「小綠人」未來將取消「快走」動畫，但不會取消閃爍，將盡速與地方協調，今年會統一全國的行人綠燈號誌。

社福加碼 民團批200萬邊緣人拿不到

行政院昨拍板，提高低收入戶家庭、兒童、就學生活補助等六大社福津貼，調幅百分之廿三點五。但民團及學者指出，現行「社會救助法」（簡稱社救法）限制，我國逾二○○萬貧窮人口無法取得社福資格，加碼津貼僅增加相對剝奪感，盼盡速推動修法，解決虛擬所得、家戶合計等沉痾。衛福部社工司表示，已將社救法修法列為優先法案。

原來當媽媽是許多家庭最圓滿的一刻！調查顯示：試管順利生產，比中樂透500萬、免費環遊世界、買人生第一棟房更幸福

少子化背後，常被忽略的是備孕女性在療程中的長期壓力。許多女性並非意願不足，卻在備孕路上承受巨大壓力。為更深入理解女性在試管療程中的真實處境，著重與試管療程檢測的英緹生技委託第三方上華市場研究顧問團隊針

