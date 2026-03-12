快訊

頭痛竟是猝死前兆？ 醫師揭3致命危險恐「大腦最後警報」

美股早盤／伊朗揚言續封鎖荷莫茲海峽 道瓊下殺逾500點、台積電ADR挫4%

聽新聞
0:00 / 0:00

鬼門關前搶救…治癒2冠狀動脈重症患者 中榮率中部11醫院快速轉診奏效

聯合報／ 記者黃寅／台中報導
台中榮總心血管中心主任李文領（左二）率領中榮醫療團隊分別完成高難度心導管治療與緊急繞道手術，幫助兩患者順利康復。圖／台中榮總提供
台中榮總心血管中心主任李文領（左二）率領中榮醫療團隊分別完成高難度心導管治療與緊急繞道手術，幫助兩患者順利康復。圖／台中榮總提供

台中榮總心血管中心日前接連收治2名衛福部彰化醫院轉來的高危險冠狀動脈重症患者，一人突發右冠狀動脈急性閉塞合併心因性休克；另一人兩條冠狀動脈完全阻塞，兩周內發生二次急性心肌梗塞，且緊急裝上葉克膜（ECMO）續命。所幸經中榮醫療團隊分別完成高難度心導管治療與緊急繞道手術，幫助兩人順利康復。

台中榮總以此例說，該院與中部地區醫院包括彰化醫院、李綜合、彰濱秀傳等11家醫院，建立快速轉診與即時會診機制，針對心肌梗塞、心因性休克、複雜冠狀動脈病變等高風險個案，可於到院後迅速完成評估、決策與及時介入治療，是成功逆轉重症的關鍵。

同時，中榮也編寫心因性休克照護指引、建置緊急應變團隊，從急診評估、心導管處置到外科繞道與重症照護無縫接軌，由總醫師第一線快速評估、主治醫師即時提供治療建議，把握黃金時間搶回寶貴生命。

台中榮總心血管中心主任李文領指出，75歲洪先生因慢性冠心症接受心導管介入手術，不料術中突發少見的右冠狀動脈急性閉塞，引發心因性休克，心跳過慢，呼吸衰竭須插管。

醫師表示，患者轉送台中榮總後，心導管團隊以逆向導絲合併正向鑽入型微導管，成功打通嚴重鈣化且長段閉塞的右冠狀動脈，此高難度技術通常用在治療慢性全阻塞血管，須仰賴精準與細緻的導絲操控，確保導絲全程行走在血管真腔內。患者術後第3天恢復正常心律並成功脫離呼吸器，第5天順利出院。

另名60歲江先生病況更危急，他日前因左前降支冠狀動脈全阻塞導致急性心肌梗塞，彰化醫院緊急放置支架救回一命。沒想到出院當晚再度胸痛、血壓驟降，二度確診心肌梗塞，轉至台中榮總經檢查確認其3條主要冠狀動脈塞了兩條。

為他進行心導管手術時，患者又突發血栓移位併發嚴重心律不整、失去脈搏，立即施行心肺復甦術並裝置葉克膜維持循環，評估不適合繼續介入治療，當機立斷會診心臟外科吳詠斯、劉濟興兩醫師，接力完成2條冠狀動脈繞道手術。患者術後順利移除葉克膜、脫離呼吸器，經復健團隊協助呼吸訓練與心肺復健，最終順利出院返家。

李文領說，許多民眾誤以為放支架後就痊癒了，其實支架只是撐開血管、維持血流，動脈硬化體質並未改變，阻塞可能再發生或惡化。提醒民眾，胸悶、胸痛、冒冷汗、上腹悶痛或突然喘不過氣，都可能是心肌梗塞警訊，尤其三高、抽菸、肥胖族群或曾放置支架者更應提高警覺。

台中榮總心血管中心主任李文領率領中榮醫療團隊分別完成高難度心導管治療與緊急繞道手術，幫助兩患者順利康復。圖／台中榮總提供
台中榮總心血管中心主任李文領率領中榮醫療團隊分別完成高難度心導管治療與緊急繞道手術，幫助兩患者順利康復。圖／台中榮總提供

台中榮總心血管中心主任李文領率領中榮醫療團隊分別完成高難度心導管治療與緊急繞道手術，幫助兩患者順利康復。圖／台中榮總提供
台中榮總心血管中心主任李文領率領中榮醫療團隊分別完成高難度心導管治療與緊急繞道手術，幫助兩患者順利康復。圖／台中榮總提供

醫院 繞道手術 心肌梗塞 冠狀動脈

延伸閱讀

被車震醒？腦死婦突恢復呼吸 網驚呼「奇蹟復活」但神經醫師揭真相

1100克早產女嬰心臟異常 極細血管「3.5公分手術」搶命成功

不知罹腎病 大叔及時就醫逃過洗腎

睡眠呼吸中止症 易釀心血管疾病、憂鬱症

相關新聞

國家警報大響！花蓮近海20:14發生規模5.7地震 19縣市有感

地牛翻身，中央氣象署發布021 號顯著有感地震報告，花蓮近海今晚間8時14分發生規模5.7地震，地震深度15.1公里，氣象署針對花蓮發布國家級告警。

地牛翻身…花蓮近海規模5.7地震為「獨立事件」 未來3天恐有規模5餘震

地牛翻身，花蓮近海今晚間8時14分發生規模5.7地震，地震深度15.1公里，屬於極淺層地震，氣象署針對花蓮發布國家級告警。氣象署地震中心主任吳健富表示，花蓮近海附近為板塊隱沒帶位置，地震較為頻繁，且地震深度從淺到深都有，今晚地震為獨立事件，且有助於能量釋放，但預估未來3天仍有規模5或5以下的餘震。

17縣市強風特報！強烈冷氣團襲台 多地網友驚喊「風狂吹」：騎車真的會甩尾

隨著強烈冷氣團持續南下，全台各地風勢明顯增強。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒...

「上下左右晃動」花蓮發生規模5.7地震 在地人：真的很搖

花蓮今晚發生規模5.7地震，深度只有15.1公里，花蓮縣花蓮市、水璉、鹽寮等地最大震度達4級，截至目前尚未有災情傳出，公路局東區養護工程分局已立即派員巡查轄管省道路況。

國內爆「食人菌」一家8人感染 醫曝：侵襲到「這組織」會快速奪命

彰化縣爆一家八口感染俗稱「食人菌」的A族鏈球菌，國內不少民眾憂心釀大流行；台大兒童醫院前院長、小兒感染科主治醫師黃立民表示，台灣每年約有十幾萬人感染A族鏈球菌，這並非僅在日本流行，台灣社區內每年都有一定的感染率，但A族鏈球菌最危險的是，細菌如果侵犯到肌肉或軟組織，細菌一旦跑到血液中，會快速導致敗血性休克，陷入致命危機；不過，台灣一年僅有十例左右的感染者演變重症，民眾無需過度恐慌。

中東戰爭催升油價 附加燃油費恐調漲？我國籍航空：持續觀察

中東戰爭引發空燃油價格飆升，不少國際航空業紛紛調漲票價，以反映日益沉重的成本壓力。國泰航空今宣布，3月18日起調整客運燃油附加費，長途航班調漲至港幣1164元（約新台幣4731.63元）；我國國籍航空則表示，將持續關注油價走勢，並視油價變化適時調整。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。