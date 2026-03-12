鬼門關前搶救…治癒2冠狀動脈重症患者 中榮率中部11醫院快速轉診奏效

台中榮總心血管中心日前接連收治2名衛福部彰化醫院轉來的高危險冠狀動脈重症患者，一人突發右冠狀動脈急性閉塞合併心因性休克；另一人兩條冠狀動脈完全阻塞，兩周內發生二次急性心肌梗塞，且緊急裝上葉克膜（ECMO）續命。所幸經中榮醫療團隊分別完成高難度心導管治療與緊急繞道手術，幫助兩人順利康復。

台中榮總以此例說，該院與中部地區醫院包括彰化醫院、李綜合、彰濱秀傳等11家醫院，建立快速轉診與即時會診機制，針對心肌梗塞、心因性休克、複雜冠狀動脈病變等高風險個案，可於到院後迅速完成評估、決策與及時介入治療，是成功逆轉重症的關鍵。

同時，中榮也編寫心因性休克照護指引、建置緊急應變團隊，從急診評估、心導管處置到外科繞道與重症照護無縫接軌，由總醫師第一線快速評估、主治醫師即時提供治療建議，把握黃金時間搶回寶貴生命。

台中榮總心血管中心主任李文領指出，75歲洪先生因慢性冠心症接受心導管介入手術，不料術中突發少見的右冠狀動脈急性閉塞，引發心因性休克，心跳過慢，呼吸衰竭須插管。

醫師表示，患者轉送台中榮總後，心導管團隊以逆向導絲合併正向鑽入型微導管，成功打通嚴重鈣化且長段閉塞的右冠狀動脈，此高難度技術通常用在治療慢性全阻塞血管，須仰賴精準與細緻的導絲操控，確保導絲全程行走在血管真腔內。患者術後第3天恢復正常心律並成功脫離呼吸器，第5天順利出院。

另名60歲江先生病況更危急，他日前因左前降支冠狀動脈全阻塞導致急性心肌梗塞，彰化醫院緊急放置支架救回一命。沒想到出院當晚再度胸痛、血壓驟降，二度確診心肌梗塞，轉至台中榮總經檢查確認其3條主要冠狀動脈塞了兩條。

為他進行心導管手術時，患者又突發血栓移位併發嚴重心律不整、失去脈搏，立即施行心肺復甦術並裝置葉克膜維持循環，評估不適合繼續介入治療，當機立斷會診心臟外科吳詠斯、劉濟興兩醫師，接力完成2條冠狀動脈繞道手術。患者術後順利移除葉克膜、脫離呼吸器，經復健團隊協助呼吸訓練與心肺復健，最終順利出院返家。

李文領說，許多民眾誤以為放支架後就痊癒了，其實支架只是撐開血管、維持血流，動脈硬化體質並未改變，阻塞可能再發生或惡化。提醒民眾，胸悶、胸痛、冒冷汗、上腹悶痛或突然喘不過氣，都可能是心肌梗塞警訊，尤其三高、抽菸、肥胖族群或曾放置支架者更應提高警覺。

台中榮總心血管中心主任李文領率領中榮醫療團隊分別完成高難度心導管治療與緊急繞道手術，幫助兩患者順利康復。圖／台中榮總提供