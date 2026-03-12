最大震度4級！花蓮地震規模5.7 台鐵部分列車減速行駛

今天晚間8時14分花蓮縣近海發生芮氏規模5.7地震，台鐵公司表示，新城至瑞穗、南澳至崇德、台中至社頭、沙鹿至彰化、斗六至新營等路段列車減速行駛。

根據中央氣象署最新資訊，今天晚間8時14分發生芮氏規模5.7地震，地震深度15.1公里，震央位於花蓮縣政府南方24.7公里（位於花蓮縣近海），最大震度花蓮縣、南投縣4級。

台鐵透過文字訊息說明，花蓮、光復各4級，新城至瑞穗按4級地震規定辦理，而和平、和仁、彰化、嘉義各3級，南澳至崇德、台中至社頭、沙鹿至彰化、斗六至新營按3級地震規定辦理。

根據台鐵規定，4級地震第1趟列車以時速30公里慢行，第2趟列車起以時速60公里慢行到前方站，由工務、電務單位派員巡查路線，確定無礙，恢復原速度；3級地震第1趟列車以時速60公里慢行到前方站，並檢視路線，如果無異狀，第2趟列車起恢復原速度。