地牛翻身…花蓮近海規模5.7地震為「獨立事件」 未來3天恐有規模5餘震

地牛翻身，花蓮近海今晚間8時14分發生規模5.7地震，地震深度15.1公里，屬於極淺層地震，氣象署針對花蓮發布國家級告警。氣象署地震中心主任吳健富表示，花蓮近海附近為板塊隱沒帶位置，地震較為頻繁，且地震深度從淺到深都有，今晚地震為獨立事件，且有助於能量釋放，但預估未來3天仍有規模5或5以下的餘震。

花蓮近海今晚間8時14分發生規模5.7地震，各地最大震度為花蓮、南投4級，台東、台中、宜蘭、嘉縣、彰化、雲林3級，苗栗、竹縣、嘉市、竹市、台南、高雄、桃園、新北、台北2級，屏東、澎湖1級。

吳健富說，本起地震成因為菲律賓海板塊及歐亞大陸板塊擠壓所致；這起地震主要成因仍是板塊隱沒所致。由於花蓮近海附近就是板塊隱沒帶位置，該地區地震發生頻繁，且地震深度從淺到深燈有。

吳健富表示，本起地震為獨立事件，但由於規模達5.7，預估未來3天有可能發生規模5或5以下的餘震，盡管有助於花蓮地區地震能量釋放，但仍要提醒民眾多注意防範。