環境部與海關聯手杜絕非法事業廢棄物輸出入 最高可罰千萬

彰化縣爆一家八口感染俗稱「食人菌」的A族鏈球菌，國內不少民眾憂心釀大流行；台大兒童醫院前院長、小兒感染科主治醫師黃立民表示，台灣每年約有十幾萬人感染A族鏈球菌，這並非僅在日本流行，台灣社區內每年都有一定的感染率，但A族鏈球菌最危險的是，細菌如果侵犯到肌肉或軟組織，細菌一旦跑到血液中，會快速導致敗血性休克，陷入致命危機；不過，台灣一年僅有十例左右的感染者演變重症，民眾無需過度恐慌。

2026-03-12 18:22