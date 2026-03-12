快訊

環境部與海關聯手杜絕非法事業廢棄物輸出入 最高可罰千萬

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
為防堵事業廢棄物非法闖關，環境部環境管理署聯手資源循環署、財政部關務署等，全面強化邊境查驗。圖／環境管理署提供
為防堵事業廢棄物非法闖關，環境部環境管理署聯手資源循環署、財政部關務署等，全面強化邊境查驗。圖／環境管理署提供

為防堵事業廢棄物非法闖關，環境部環境管理署聯手資源循環署、財政部關務署等，全面強化邊境查驗。透過精準資料比對與現場抽查，事業廢棄物若以其他名義掩飾廢棄物企圖闖關，最高可依「廢棄物清理法」重罰1000萬元。

根據環境部統計，2025年1至12月，共合作查驗進出口貨櫃96批次，查獲違規案件72件，違規比率達查驗數的75%，歸納5大常見違規樣態有與產品混裝夾帶、錯認法規、未事先申請許可、假二手良品名義進出口、未符合產業用料規範、提不出合法證明與檢測報告等。

環境部環境管理署呼籲，事業廢棄物於輸入、輸出、過境、轉口前，依「廢棄物清理法」第38條規定，務必向地方環保機關申請核發許可文件並誠實申報，若以其他名義掩飾廢棄物企圖闖關，最高可依同法第53條規定重罰1000萬元，更可能面臨刑事責任。

廢棄物 環境部

