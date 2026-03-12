聽新聞
0:00 / 0:00
環境部與海關聯手杜絕非法事業廢棄物輸出入 最高可罰千萬
為防堵事業廢棄物非法闖關，環境部環境管理署聯手資源循環署、財政部關務署等，全面強化邊境查驗。透過精準資料比對與現場抽查，事業廢棄物若以其他名義掩飾廢棄物企圖闖關，最高可依「廢棄物清理法」重罰1000萬元。
根據環境部統計，2025年1至12月，共合作查驗進出口貨櫃96批次，查獲違規案件72件，違規比率達查驗數的75%，歸納5大常見違規樣態有與產品混裝夾帶、錯認法規、未事先申請許可、假二手良品名義進出口、未符合產業用料規範、提不出合法證明與檢測報告等。
環境部環境管理署呼籲，事業廢棄物於輸入、輸出、過境、轉口前，依「廢棄物清理法」第38條規定，務必向地方環保機關申請核發許可文件並誠實申報，若以其他名義掩飾廢棄物企圖闖關，最高可依同法第53條規定重罰1000萬元，更可能面臨刑事責任。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。