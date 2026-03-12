17縣市強風特報！強烈冷氣團襲台 多地網友驚喊「風狂吹」：騎車真的會甩尾

隨著強烈冷氣團持續南下，全台各地風勢明顯增強。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，全台各地目前風勢強勁，特別是機車族在行經大樓林立區域時，務必提高警覺以策安全。

氣象署於晚間19:23發布17縣市強風特報指出，東北風明顯偏強，今（12）日晚上至明晚「平均風9級以上或陣風11級以上」機率的地區有澎湖縣。「平均風6級以上或陣風8級以上」機率的地區有新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、台東縣(含蘭嶼、綠島)、連江縣。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」晚間指出，強烈冷氣團帶來的強陣風，在經過都市大樓之間時，容易因風場壓縮而產生更為劇烈的「突發性強陣風」與「側風」。對於機車族而言，這類瞬間強風極易造成車身晃動。

針對行車安全，氣象專家呼籲，機車騎士穩握車頭龍頭，降低車速以應對突發狀況，避免因側風導致失控偏離車道。

貼文發出後隨即引起廣大網友共鳴，紛紛留言分享當地的天氣狀況。不少中南部的民眾表示，「台中北區，風真有點大」、「台南風好大」、「永康...風大...有點...撐...不住」、「高雄風大到騎機車真的會甩尾」、「難怪騎車時阻力有點大」。

還有人說「台灣燈會現場風超大」、「下班轉角突然一陣強風真的危險」、「高速公路上風真的蠻大的」、「今天的風真的有點狂」。