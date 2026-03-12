快訊

刑事局前副局長是「詐騙被害人」？ 黃建榮涉恐嚇出庭不認罪

獨居長者困自宅「進門見奄奄一息」...議員轟6小時通報空窗 北市回應了

許雅鈞遭爆私約正妹粉絲 女方打破沉默發5點聲明

知名健身房無預警關門…業者晚間將提退費方案 北市府要求說明

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
健身房「自由重量」北門館遭爆因積欠房租，產權遭強制執行，被貼上禁止進入公告，法務局今前往稽查。圖／法務局提供
健身房「自由重量」北門館遭爆因積欠房租，產權遭強制執行，被貼上禁止進入公告，法務局今前往稽查。圖／法務局提供

健身房「自由重量」北門館遭爆因積欠房租，產權遭強制執行，被貼上禁止進入公告，有消費者擔憂權益受損，市府體育局會同法務局消保官，今至現場執行聯合稽查，業者表示晚間預計公布退費資訊，並另尋營業場所。法務局表示，後續要業者前往相關說明，若拒絕說明，依法最高可處30萬元。

體育局會同法務局消保官，針對爭議店家自由重量北門館（公司名稱：宸光體適能有限公司）聯合稽查，業者現場未營業，經聯繫謝姓店長表示，「實際受影響會員人數尚待確認、多數儲值的會員平均待退殘值約300元、預計今日晚間將於官方社群平台公布退費相關資訊，並規畫另覓營業處所。」

法務局表示，市府後續將正式行文通知業者到府說明目前財務情況、未來營運規畫、具體受影響會員人數及相關權益保障、定型化契約條款等事項。業者如有規避、妨礙或拒絕之情事，市府將依消保法第57條規定處3萬元以上30萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰。

針對業者因故停止營運致無法履約行為，消保官呼籲受害消費者，若當初是以刷卡付費者，應把握時效洽發卡銀行提起爭議帳款賠付申請；以現金支付者，可向法院聲請核發支付命令，以即時確保自身權益。後續消費者可撥打1950消費者服務專線洽詢自身權益，並就消費爭議提起申訴。

退費 消費者 消保官

