清明返鄉機位搶破頭 金門縣府啟動「未訂到機位」大調查

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
清明節連續假期將至，為協助鄉親順利返鄉祭祖，金門縣政府今天宣布啟動「未訂妥機位需求調查」，作為後續向中央爭取加開班機的重要依據。記者蔡家蓁／攝影
清明節連續假期將至，為協助鄉親順利返鄉祭祖，金門縣政府今天宣布啟動「未訂妥機位需求調查」，作為後續向中央爭取加開班機的重要依據。記者蔡家蓁／攝影

清明節連續假期將至，為協助鄉親順利返鄉祭祖，金門縣政府近日積極與交通部民用航空局協調，爭取增加台金航線空運運能。不過第一波訂位作業結束後，部分熱門航線仍出現機位不足情形，仍有鄉親未能順利訂到機票，縣府今天宣布啟動「未訂妥機位需求調查」，作為後續向中央爭取加開班機的重要依據。

縣府表示，本次調查自3月16日（周一）至3月19日（周四）受理登記，共計4天，主要調查台灣往返金門5條航線機位未訂妥的需求情形，鄉親可透過網路系統填寫需求資料，也可在上班時間洽縣府縣民服務中心，由專人協助登錄相關資訊。

縣府指出，清明節返鄉需求每年都相當集中，今年在第一波訂位結束後，部分航線訂位率已相當高，顯示仍有不少鄉親尚未取得返鄉機位，透過本次調查統計需求後，縣府將立即彙整資料，向民航局及各航空公司爭取加開班機或調整運能，盼盡量滿足鄉親返鄉祭祖的交通需求。

縣府同時提醒，今年清明連假航空疏運管制期間為4月2日至4月7日，為使有限的空運資源能更有效利用，管制期間所訂機票將加註「限當日有效」、「至遲於航班起飛前辦理退票」以及「逾期作廢」等規定，避免旅客重複訂位占用機位，影響其他民眾返鄉權益。

縣府強調，相關航班與運能調整情形仍以各航空公司公告為準，呼籲尚未訂到機位的鄉親把握調查期間完成登記，以利縣府統整需求並向中央協調，爭取更多運能，讓返鄉之路更加順暢。

清明節連續假期將至，為協助鄉親順利返鄉祭祖，金門縣政府今天宣布啟動「未訂妥機位需求調查」，作為後續向中央爭取加開班機的重要依據。圖／縣府提供
清明節連續假期將至，為協助鄉親順利返鄉祭祖，金門縣政府今天宣布啟動「未訂妥機位需求調查」，作為後續向中央爭取加開班機的重要依據。圖／縣府提供

