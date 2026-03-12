快訊

受戰爭影響航空油價翻倍 國泰航空宣布調漲客運燃油附加費

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
國泰航空今天宣布，受中東戰爭影響航空燃油價格已上漲近一倍，將自本月18日起調整客運燃油附加費。記者黃仲明／攝影
國泰航空今天宣布，受中東戰爭影響航空燃油價格已上漲近一倍，將自本月18日起調整客運燃油附加費。記者黃仲明／攝影

國泰航空今天宣布，受中東局勢影響，航空燃油價格自3月以來已上漲接近一倍，所以將自2026年3月18日起調整客運燃油附加費。國泰航空會定期檢視燃油附加費水平，並密切留意航空燃油價格走勢。

國泰航空表示，根據現行既定機制，短途航班將由現行港幣142元（約新台幣585元）上調至港幣290元（約新台幣1194元）；中程航班由現行港幣264元（約新台幣1087元）上調至港幣541元（約新台幣2228元）；長途航班由現行港幣569元（約新台幣2343元）上調至港幣1,164元（約新台幣4793元）。

國泰航空指出，因應中東局勢動盪，並讓顧客及付貨人能及早作出規劃，國泰航空每天往返杜拜及利雅得的客運航班，以及國泰貨運前往杜拜及利雅得的貨機航班，將延續取消至3月31日，受影響的旅客可以重新預訂機票、更改航點及退票。

此外，國泰航空會在3月加開額外航班往返倫敦，並提供更多往返蘇黎世的機位，滿足市場對往來歐洲需求的增加。也將持續關注局勢發展，並以顧客和機組人員的安全為首要考慮。

中東 杜拜 國泰航空

相關新聞

冷氣團發威！13縣市發布低溫特報 「低溫僅10度」一路冷到明早

中央氣象署今下午4時35分，針對13縣市發布低溫特報，低溫約10度上下，並將一路冷到明天上午，氣象署提醒，民眾需多注意保暖及日夜溫差。

中東戰爭催升油價 附加燃油費恐調漲？我國籍航空：持續觀察

中東戰爭引發空燃油價格飆升，不少國際航空業紛紛調漲票價，以反映日益沉重的成本壓力。國泰航空今宣布，3月18日起調整客運燃油附加費，長途航班調漲至港幣1164元（約新台幣4731.63元）；我國國籍航空則表示，將持續關注油價走勢，並視油價變化適時調整。

國內爆「食人菌」一家8人感染 醫曝：侵襲到「這組織」會快速奪命

彰化縣爆一家八口感染俗稱「食人菌」的A族鏈球菌，國內不少民眾憂心釀大流行；台大兒童醫院前院長、小兒感染科主治醫師黃立民表示，台灣每年約有十幾萬人感染A族鏈球菌，這並非僅在日本流行，台灣社區內每年都有一定的感染率，但A族鏈球菌最危險的是，細菌如果侵犯到肌肉或軟組織，細菌一旦跑到血液中，會快速導致敗血性休克，陷入致命危機；不過，台灣一年僅有十例左右的感染者演變重症，民眾無需過度恐慌。

中東戰火提高燃料成本…國泰航空調漲燃油附加費 長程來回增約4732元

中東戰爭引發空燃油價格飆升，不少國際航空業紛紛調漲票價，以反映日益沈重的成本壓力。國泰航空今宣布，3月18日起調整客運燃油附加費，長途航班調漲至港幣1164元（約新台幣4731.63元）。

知名健身房無預警關門…業者晚間將提退費方案 北市府要求說明

健身房「自由重量」北門館遭爆因積欠房租，產權遭強制執行，被貼上禁止進入公告，有消費者擔憂權益受損，市府體育局會同法務局消保官，今至現場執行聯合稽查，業者表示晚間預計公布退費資訊，並另尋營業場所。法務局表示，後續要業者前往相關說明，若拒絕說明，依法最高可處30萬元。

清明返鄉機位搶破頭 金門縣府啟動「未訂到機位」大調查

清明節連續假期將至，為協助鄉親順利返鄉祭祖，金門縣政府近日積極與交通部民用航空局協調，爭取增加台金航線空運運能。不過第一波訂位作業結束後，部分熱門航線仍出現機位不足情形，仍有鄉親未能順利訂到機票，縣府今天宣布啟動「未訂妥機位需求調查」，作為後續向中央爭取加開班機的重要依據。

