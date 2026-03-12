受戰爭影響航空油價翻倍 國泰航空宣布調漲客運燃油附加費

國泰航空今天宣布，受中東局勢影響，航空燃油價格自3月以來已上漲接近一倍，所以將自2026年3月18日起調整客運燃油附加費。國泰航空會定期檢視燃油附加費水平，並密切留意航空燃油價格走勢。

國泰航空表示，根據現行既定機制，短途航班將由現行港幣142元（約新台幣585元）上調至港幣290元（約新台幣1194元）；中程航班由現行港幣264元（約新台幣1087元）上調至港幣541元（約新台幣2228元）；長途航班由現行港幣569元（約新台幣2343元）上調至港幣1,164元（約新台幣4793元）。

國泰航空指出，因應中東局勢動盪，並讓顧客及付貨人能及早作出規劃，國泰航空每天往返杜拜及利雅得的客運航班，以及國泰貨運前往杜拜及利雅得的貨機航班，將延續取消至3月31日，受影響的旅客可以重新預訂機票、更改航點及退票。

此外，國泰航空會在3月加開額外航班往返倫敦，並提供更多往返蘇黎世的機位，滿足市場對往來歐洲需求的增加。也將持續關注局勢發展，並以顧客和機組人員的安全為首要考慮。