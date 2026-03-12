快訊

桃機今年首季旅運量突破一千萬人次 去年客貨運成績亮眼

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
桃園國際機場公司今天宣布，桃園國際機場2026年第一季旅運量已突破一千萬人次。
桃園國際機場公司今天宣布，桃園國際機場2026年第一季旅運量已突破一千萬人次。

桃園國際機場公司今天宣布，桃園國際機場2026年第一季旅運量已突破一千萬人次，統計今年（2026）1月1日至3月10日共69天，累計旅運量已突破1001萬人次，相較2025年所需之77天及2019年所需之76天，2026年突破千萬人次時間提前1周左右。

機場公司表示，2025年桃園機場航線分布已達27個國家、106個城市，其中東北亞、東南亞、北美、歐洲及中東等市場旅客量均已超越2019年同期，尤以北美航線每周往返航班數超過360班、復甦程度達123.2%最為突出。另在轉機營運方面，雖受美國關稅及移民政策不確定性的短期影響，全年轉機旅客約為669萬人次，較2024年略減5萬人次，但從11月起轉機量已超過2024年同期水準，主要來自北美及東南亞，突顯桃園機場作為東亞轉機樞紐的重要性。

機場公司指出，桃園國際機場2025年客運量達4,780萬人次，較2024年4,492萬人次成長6%，與2019年疫情前相較已恢復98%，自10月起各月旅運量均已超越2019年同期，2025年12月的單月運量更以432萬人次創下單月歷史新高。

貨運方面，桃園國際機場2025年貨運總量達250萬公噸，較2024年成長10%，亦較2019年成長15%，為史上第三高。自由貿易港區營運也有爆發性成長，貨量5萬噸、年增率47%，進出口貿易值衝破5兆元、年增率達116%。

機場公司指出，2025年客貨運大幅成長，為提升整體服務量能，機場公司也持續推動第三航廈、第三跑道、臨時過夜機坪等工程。同時，機場公司持續辦理南北跑道歲修維護，在兼顧飛航安全、工程品質與整體營運秩序下，展現穩健的工程執行與管理效能。雖然近期中東情勢升高影響，可能對全球航空業營運帶來衝擊，展望2026年發展成長可期。

機場公司指出，2025年客貨運大幅成長，為提升整體服務量能，將持續推動建設工程。
機場公司指出，2025年客貨運大幅成長，為提升整體服務量能，將持續推動建設工程。記者黃仲明／攝影

