國內爆「食人菌」一家8人感染 醫曝：侵襲到「這組織」會快速奪命

彰化縣爆一家八口感染俗稱「食人菌」的A族鏈球菌，國內不少民眾憂心釀大流行；台大兒童醫院前院長、小兒感染科主治醫師黃立民表示，台灣每年約有十幾萬人感染A族鏈球菌，這並非僅在日本流行，台灣社區內每年都有一定的感染率，但A族鏈球菌最危險的是，細菌如果侵犯到肌肉或軟組織，細菌一旦跑到血液中，會快速導致敗血性休克，陷入致命危機；不過，台灣一年僅有十例左右的感染者演變重症，民眾無需過度恐慌。

黃立民表示，A族鏈球菌最常感染學齡兒童，典型症狀為咽喉發炎、發高燒、扁條腺化膿，有些患者身上還可能會出現疹子，此時臨床稱為「猩紅熱」，疹子摸起來觸感粗糙，通常由頸部、腋下蔓延至全身，同時會伴隨「草莓舌」、嘴周顏色蒼白。通常這類症狀出現後，家長一定會帶孩子求診，而抗生素對於治療A族鏈球菌的效果極佳，通常投藥十天，症狀就會消退。

如果症狀出現後，未能及時就醫，A族鏈球菌感染到皮膚軟組織，可能會造成軟組織、肌肉整塊壞死，也因此A族鏈球菌才會被稱為「食人菌」、「噬肉菌」，當A族鏈球菌侵犯肌肉時，細菌就可能跑進血液中，引發嚴重敗血症，患者恐因此出現敗血性休克而喪命。但在台灣鮮少出現嚴重的A族鏈球菌感染者，一年發生嚴重感染的患者，僅有十多人，甚至十人以內。

雖然A族鏈球菌感染族群多以學童為主，但不代表大人不會被感染，而大人被感染的症狀與小朋友類似，同樣是會出現咽喉發炎、扁條腺化膿等症狀，但通常大人的免疫反應比較好，加上小時候每一個人幾乎都有被A族鏈球菌感染過的經驗，因此恢復狀況較佳。

黃立民強調，A族鏈球菌並非只在日本流行，而是全球都有蹤跡，日本先前會造成大流行，推測是A族鏈球菌在不斷感染的過程中，演變出較毒的一支病菌，才會造成較多人感染，美國先前也曾爆發過一波流行，但很快就消退。A族鏈球菌主要的傳染途徑為飛沫與接觸傳染，若要預防A族鏈球菌傳播，仍建議戴口罩、勤洗手，在公共場所與人保持一定距離等，幫助降低罹病機率。