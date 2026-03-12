頭痛竟是猝死前兆？ 醫師揭3致命危險恐「大腦最後警報」

許多民眾都有熬夜、壓力大導致頭痛的經驗，常視其為日常。然而，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒示警，雖然大多數頭痛屬於良性的緊張型或偏頭痛，但特定類型的頭痛其實是大腦發出的「最後求救警報」，嚴重時甚至會導致猝死。

黃軒醫師今（12）日於臉書發文指出，臨床上最危險的狀況被稱為「爆炸性頭痛」（Thunderclap headache）。患者通常會形容這是「一生中最痛的一次」。這種劇烈疼痛往往預示著腦出血或蜘蛛網膜下腔出血，常見原因包括腦動脈瘤破裂、血管畸形或高血壓性腦出血。據醫學研究指出，約有 10-15% 的蜘蛛網膜下腔出血患者在抵達醫院前就已死亡。

除了腦出血，黃醫師也點名另外兩種危險情況，腦靜脈栓塞、腦膜炎或腦炎。腦靜脈栓塞常見於年輕女性、產後或服用避孕藥者，症狀包括持續頭痛、癲癇或視力模糊。而腦膜炎或腦炎，若頭痛伴隨發燒、頸部僵硬、畏光或意識混亂，小心是嚴重的細菌感染，恐在24至48小時內快速惡化。

為了幫助民眾快速判斷，黃軒醫師提供常用「SNOOP」記憶法。若頭痛符合以下任一特徵，應立即就醫：

S ： 伴隨發燒或全身症狀。 N： 出現神經症狀（如肢體麻木、癲癇）。 O： 突然爆發型的劇烈頭痛。 O： 50歲以後才新出現的頭痛。 P ： 頭痛的頻率、程度或型態突然改變。

黃軒醫師提醒，雖然大部分頭痛並不危險，但若遇到「突然、劇烈、且與過往經驗完全不同」的疼痛，絕對不能掉以輕心，那很可能是大腦正在發出最後的保命訊號。