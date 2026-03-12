中東戰爭催升油價 附加燃油費恐調漲？我國籍航空：持續觀察

中東戰爭引發空燃油價格飆升，不少國際航空業紛紛調漲票價，以反映日益沉重的成本壓力。國泰航空今宣布，3月18日起調整客運燃油附加費，長途航班調漲至港幣1164元（約新台幣4731.63元）；我國國籍航空則表示，將持續關注油價走勢，並視油價變化適時調整。

國泰航空今表示，受中東局勢最新發展影響，航空燃油價格自3月以來已上漲接近一倍，因此今（12日）宣布，將於2026年3月18日起調整客運燃油附加費。

國泰航空指出，3月18日起，短途航班燃油附加費將從港幣142元，調漲至港幣290元（約新台幣1178.84元）；中程航班從港幣264元漲至541元（約新台幣2199.15元）；長途航班從港幣569元調漲至港幣1164元（約新台幣4731.63元）。

我國國籍航空部分，星宇航空表示，針對油價波動，星宇航空會密切觀察國際航空燃油趨勢進行評估，並配合台灣民航局及各國法規調整制定。

中華航空也說，目前歐洲航班正常營運，將持續關注國際情勢與市場發展，並依航空燃油牌價變化機制適時調整燃油附加費；同時視需即時安排調配航路，確保航班運作順暢與飛航安全。

長榮航空指出，長榮航空將持續觀察國際局勢，並依現行機制評估是否調整燃油附加費。

虎航則表示，台灣虎航採低成本航空的營運模式，不額外收取燃油附加費。面對油價波動，台灣虎航除持續汰舊換新節油的A320neo機型外，也適當的承作油料避險。